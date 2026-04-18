Capturan en Cancún a “Dániel Takács”, peligroso narcotraficante húngaro con ficha roja y de los 10 mas buscados en Europa

Luego de un operativo en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se dio la captura de uno de los criminales más buscados del Viejo Continente. János Balla, conocido como “Dániel Takács”, pero, ¿quién es este personaje?

Cae en México uno de los más buscados en Europa



János Balla, también identificado como Dániel Takács, fue detenido en Benito Juárez y figura en la lista de los 10 delincuentes más buscados en Europa.



Está acusado de tráfico de estupefacientes y su captura fue posible gracias a… pic.twitter.com/m34ZzeLlHi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2026

Un objetivo prioritario para Europol e Interpol

János Balla, ciudadano húngaro de 48 años, no era un fugitivo común. Su nombre resalta en la lista de los 10 objetivos más buscados por Europol sobre él pesaba una ficha roja de Interpol. El motivo de su búsqueda internacional radica en una orden de arresto vigente en Hungría por el delito de tráfico de estupefacientes.

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El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención a través de sus canales oficiales, destacando que el éxito de la misión fue resultado directo del intercambio de información constante con las autoridades de Hungría. Balla había logrado evadir la justicia europea, pero sus desplazamientos en el Caribe mexicano ya estaban bajo la lupa de los servicios de inteligencia.

Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y orden de arresto emitida por Europol.

Esta detención fue una operación… pic.twitter.com/1hlwi5EodV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 18, 2026

Operativo estratégico en el municipio de Benito Juárez

La captura no fue fortuita. Tras semanas de trabajos de investigación, las autoridades mexicanas lograron identificar la zona de movilidad del sospechoso en Quintana Roo. Con los datos precisos sobre su ubicación, se desplegó un operativo en la Avenida Politécnico, donde se logró su detención sin incidentes que pusieran en riesgo a la población.

Este golpe al crimen transnacional fue posible gracias a la suma de esfuerzos del Gabinete de Seguridad. En la operación participaron elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional. Asimismo, se contó con el apoyo local de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo y el Instituto Nacional de Migración (INM).

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¿Qué sigue para Dániel Takács tras su captura en México?

Tras su captura, a János “N” se le informaron sus derechos de ley conforme a los protocolos establecidos. Debido a su estatus de prófugo internacional y la falta de acreditación legal en territorio mexicano, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración.

Actualmente, las autoridades agilizan los trámites para determinar su situación migratoria y proceder con una deportación controlada hacia Europa, donde deberá responder ante la justicia de Hungría por los cargos de narcotráfico que se le imputan.