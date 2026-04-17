Lista de calles cerradas en Tlalpan para el 19 de abril por el partido México vs Brasil

El sur de la Ciudad de México se prepara para recibir uno de los encuentros más esperados del año: México contra Brasil. Sin embargo, la pasión futbolera vendrá acompañada de restricciones severas a la circulación y cambios drásticos en el transporte público. Las autoridades capitalinas informaron que el operativo de seguridad y movilidad comenzará 8 horas antes del silbatazo inicial de este domingo 19 de abril.

Si tienes planeado circular por la zona de Tlalpan o asistir al Coloso de Santa Úrsula, es vital que conozcas los cierres viales y las rutas de transporte que quedarán inhabilitadas para evitar quedar atrapado en el congestionamiento.

Calles cerradas en CDMX por el México vs Brasil

Para facilitar el acceso de las selecciones y los miles de aficionados con boleto, el tránsito vehicular será restringido en las arterias que circundan el Estadio Banorte. Se recomienda evitar las siguientes vialidades:



Avenida Santa Úrsula: Cierres totales en los accesos principales.

Cierres totales en los accesos principales. Calzada de Tlalpan: Reducción de carriles y cortes a la circulación en la zona del estadio.

Reducción de carriles y cortes a la circulación en la zona del estadio. Anillo Periférico: Afectaciones en laterales y salidas hacia el sur.

Afectaciones en laterales y salidas hacia el sur. Avenida del Imán: Cierres intermitentes para flujo de autobuses especiales.

🚨⚽ Aviso importante de movilidad por el partido México 🇲🇽 VS Brasil 🇧🇷 🚨



Con motivo del encuentro en el Estadio Azteca, se implementarán cierres y cambios en el transporte este domingo 19 de abril.



📍 Medidas principales:

🚫 CETRAM Huipulco cerrado al público en general

🚊… pic.twitter.com/tf2MOWHTYF — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) April 17, 2026

¿Cómo operará el Tren Ligero el domingo 19 de abril?

El Servicio de Transportes Eléctricos sufrirá modificaciones importantes que afectarán a los usuarios habituales:



Estación Estadio Azteca sin servicio: No habrá ascenso ni descenso de pasajeros en esta estación durante el día del partido.

No habrá ascenso ni descenso de pasajeros en esta estación durante el día del partido. CETRAM Huipulco cerrado: El Centro de Transferencia Modal permanecerá cerrado al público en general.

El Centro de Transferencia Modal permanecerá cerrado al público en general. Servicio Especial (Park & Ride): El CETRAM funcionará únicamente para autobuses autorizados y para usuarios que presenten su boleto físico o digital para el partido.

¿Suspenderán rutas de camiones en Tlalpan por el México vs Brasil?

Las rutas de transporte público no se suspenderán, pero serán reubicadas para agilizar el paso por Viaducto Tlalpan. Si viajas hacia los pueblos o colonias de la zona alta, toma nota:

