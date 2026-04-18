¡Sábado de intensa actividad en la CDMX! Marchas, calles cerradas y bloqueos que afectarán la capital hoy 18 de abril 2026

La actividad de grupos sociales comenzará desde la mañana, concentrándose principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez:

Alcaldía Cuauhtémoc (10:00 Horas):

La Asamblea de Trabajadores en Activo y Jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), específicamente el grupo de Afectados por los Créditos Hipotecarios del ISSSTE-FOVISSSTE, se reunirá en la **Sede de la Sección IX**, ubicada en Belisario Domínguez No. 32, en la colonia Centro Histórico.

Alcaldía Benito Juárez (11:00 Horas):

El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac llevará a cabo una concentración en la **Sede del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM)**, localizada en Avenida Universidad No. 779, colonia Del Valle Sur.