¡Sábado de intensa actividad en la CDMX! Marchas, calles cerradas y bloqueos que afectarán la capital hoy 18 de abril 2026
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La jornada de este sábado se perfila con una intensa actividad en las vialidades de la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las autoridades capitalinas tienen registro de múltiples movilizaciones que podrían afectar el tránsito en diversas alcaldías. Para este día, se esperan un total de 15 concentraciones, además de una robusta agenda de actividades recreativas que incluyen dos rodadas motociclistas, seis rodadas ciclistas, dos rodadas en patines y 23 eventos de esparcimiento.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 18 de abril en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 18, 2026
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¡Sábado de intensa actividad en la CDMX! Marchas, calles cerradas y bloqueos que afectarán la capital hoy 18 de abril 2026
Movilizaciones Nocturnas: Rodadas Motociclistas
Hacia el final del día, se prevé la presencia de grupos de motociclistas recorriendo las principales arterias de la capital:
Alcaldía Venustiano Carranza (19:30 Horas):
El grupo "Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo" iniciará una rodada partiendo desde el Parque Recreativo ‘Francisco I. Madero’, situado en el cruce de Avenida Circunvalación y la calle Tapicería, en la colonia Morelos. El destino de este contingente aún se encuentra por definir.
Alcaldía Gustavo A. Madero (20:00 Horas):
El colectivo "Los Locos del Barrio Unido MX" tiene programada una rodada que iniciará en la intersección de la Avenida Central Carlos Hank González y Villa Cacama, en la colonia Joyas de Aragón. El contingente avanzará con destino final hacia el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma.
Concentraciones en el Centro y Sur de la Ciudad
La actividad de grupos sociales comenzará desde la mañana, concentrándose principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez:
Alcaldía Cuauhtémoc (10:00 Horas):
La Asamblea de Trabajadores en Activo y Jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), específicamente el grupo de Afectados por los Créditos Hipotecarios del ISSSTE-FOVISSSTE, se reunirá en la **Sede de la Sección IX**, ubicada en Belisario Domínguez No. 32, en la colonia Centro Histórico.
Alcaldía Benito Juárez (11:00 Horas):
El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac llevará a cabo una concentración en la **Sede del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM)**, localizada en Avenida Universidad No. 779, colonia Del Valle Sur.