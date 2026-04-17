Separan del cargo a funcionarios de la Fiscalía CDMX por presunta extorsión a familia de Edith Guadalupe

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) separó de su cargo a personal involucrado en la investigación del caso de Edith Guadalupe, luego de que su familia denunciara presuntos actos de extorsión para avanzar en las indagatorias.

El caso, que ya era delicado por las condiciones en que fue hallada sin vida la joven Edith Guadalupe de 21 años, suma ahora señalamientos de irregularidades al interior de la institución, mientras el área de Asuntos Internos inició las investigaciones correspondientes.

Separan de su cargo a funcionarios por presunta extorsión a familia de Edith Guadalupe

La muerte de Edith Guadalupe, una joven de 21 años, ha encendido las alertas no solo por las circunstancias en las que fue localizada, sino también por las presuntas irregularidades en la actuación de las autoridades.

Edith Guadalupe, la joven de 21 años quien fue encontrada sin vida en un edificio de Av Revolución, en la CDMX, fue localizada en un montículo de arena dentro de un área común del inmueble.



Al ingresar a este, los agentes de la fiscalía fueron encontrando objetos personales de… pic.twitter.com/CapKFqpVsj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

El caso dio un giro tras la denuncia de la familia de Edith Guadalupe, que acusó a elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX de haber solicitado dinero a cambio de avanzar en las indagatorias.

Ante la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía informó que el personal involucrado fue separado de sus funciones, mientras el área de Asuntos Internos inició una investigación para determinar responsabilidades ante los hechos.

¿Cómo es posible que la @FiscaliaCDMX se aproveche de una desaparición?



La señora Claudia Zaldívar pidió ayuda para encontrar a su hija Edith. Sin embargo, se topó con una bola de corruptos que intentaron extorsionarla.



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La institución aseguró que no tolerará conductas indebidas y que se actuará conforme a la ley, en paralelo al seguimiento del caso para lograr justicia para la joven.

Localizan sin vida a Edith Guadalupe en edificio de la colonia Nonoalco

Su cuerpo fue hallado en un montículo de arena dentro de un área común de un edificio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Durante las diligencias iniciales, agentes de la Fiscalía fueron encontrando objetos personales de la víctima en el inmueble, mientras que los primeros reportes indican que presentaba lesiones por golpes que pudieron haberle causado la muerte.

Las investigaciones continúan al interior del edificio , donde se analizan cámaras de videovigilancia para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

De acuerdo con la FGJCDMX, hasta el momento se tiene identificado a un probable responsable de la muerte de Edith. Sin embargo, se investiga si hay más personas involucradas. No hay detenidos.