¿Metro CDMX colapsa? Así va el flujo de trenes hoy 17 de abril EN VIVO
¿Tu línea va lenta? En Azteca Noticias tenemos todos los detalles sobre el avance de trenes este 17 de abril; la Línea 3 presenta marcha lenta.
Es viernes de quincena y la capital se vuelve un caos por todos lados y para el Metro CDMX tampoco es la excepción; algunas líneas presentan retrasos y marcha lenta, pero ¿tu estación está afectada?
En Azteca Noticias te llevamos el minuto a minuto de todo lo que pasa en el Metro CDMX.
¿Metro CDMX colapsa? Así va el flujo de trenes hoy 17 de abril EN VIVO
Reportan marcha lenta en la Línea 7
Usuarios reportan marcha lenta en la Línea 7. El Metro informó que se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales.
Buena tarde. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 17, 2026
¿Qué pasa en la Línea 3?
Usuarios reportan que los ventiladores no sirven al interior de un convoy de la Línea 3.
hola, podrían encender los ventiladores/aire del vagón M. 0415/ 04I5 línea 3 dirección universidad por favor?— cherry ʚଓ (@cherryoung96) April 17, 2026