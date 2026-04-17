tva (1).png

¿Metro CDMX colapsa? Así va el flujo de trenes hoy 17 de abril EN VIVO

¿Tu línea va lenta? En Azteca Noticias tenemos todos los detalles sobre el avance de trenes este 17 de abril; la Línea 3 presenta marcha lenta.

¿Metro CDMX colapsa Así va el flujo de trenes hoy 17 de abril EN VIVO.
¡Ojo al avance de trenes!|Metro CDMX

Escrito por: Iván Ramírez

Es viernes de quincena y la capital se vuelve un caos por todos lados y para el Metro CDMX tampoco es la excepción; algunas líneas presentan retrasos y marcha lenta, pero ¿tu estación está afectada?

En Azteca Noticias te llevamos el minuto a minuto de todo lo que pasa en el Metro CDMX.

¿Metro CDMX colapsa? Así va el flujo de trenes hoy 17 de abril EN VIVO

Reportan marcha lenta en la Línea 7

Usuarios reportan marcha lenta en la Línea 7. El Metro informó que se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales.

¿Qué pasa en la Línea 3?

Usuarios reportan que los ventiladores no sirven al interior de un convoy de la Línea 3.

Tags relacionados
Metro CDMX

Notas