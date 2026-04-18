Guía completa de movilidad: transporte y rutas para llegar al partido México vs Brasil

Si planeas asistir al partido México vs Brasil en el Estadio Banorte este 19 de abril, toma previsiones: habrá cierres viales, cambios en el transporte público y rutas especiales para facilitar el acceso. Aquí te explicamos qué alternativas tienes, desde servicios especiales hasta caminos peatonales, para que llegues a tiempo y evites contratiempos.

Movilidad en el Estadio Banorte por partido México vs Brasil

Con motivo del partido de futbol de “Leyendas” entre las selecciones de México y Brasil, que se llevará a cabo el domingo 19 de abril en el Estadio Banorte, autoridades de la Ciudad de México implementarán un operativo especial de movilidad y seguridad en la zona.

En materia de movilidad, se aplicarán cortes y desvíos en vialidades como Calzada de Tlalpan, Anillo Periférico y Calzada Acoxpa.

La SEMOVI habilitará 13 rutas de transporte especial a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), que operarán de 13:00 a 21:00 horas, con un costo de 2.50 pesos por viaje mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Estas rutas conectarán distintos puntos de la ciudad, como Auditorio, Santa Fe, Metro Universidad, Tasqueña, Reforma, Perisur y Metro Constitución, hacia zonas cercanas al estadio.

Rutas peatonales para llegar al México vs Brasil

Asimismo, se dispondrán siete rutas peatonales seguras para facilitar el acceso al recinto desde distintos puntos:

