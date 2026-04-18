Guía completa de movilidad: transporte y rutas para llegar al partido México vs Brasil
Conoce rutas, transporte especial y accesos para el partido México vs Brasil en CDMX. Planea tu llegada al Estadio Banorte sin contratiempos.
Si planeas asistir al partido México vs Brasil en el Estadio Banorte este 19 de abril, toma previsiones: habrá cierres viales, cambios en el transporte público y rutas especiales para facilitar el acceso. Aquí te explicamos qué alternativas tienes, desde servicios especiales hasta caminos peatonales, para que llegues a tiempo y evites contratiempos.
Movilidad en el Estadio Banorte por partido México vs Brasil
Con motivo del partido de futbol de “Leyendas” entre las selecciones de México y Brasil, que se llevará a cabo el domingo 19 de abril en el Estadio Banorte, autoridades de la Ciudad de México implementarán un operativo especial de movilidad y seguridad en la zona.
En materia de movilidad, se aplicarán cortes y desvíos en vialidades como Calzada de Tlalpan, Anillo Periférico y Calzada Acoxpa.
La SEMOVI habilitará 13 rutas de transporte especial a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), que operarán de 13:00 a 21:00 horas, con un costo de 2.50 pesos por viaje mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada.
Estas rutas conectarán distintos puntos de la ciudad, como Auditorio, Santa Fe, Metro Universidad, Tasqueña, Reforma, Perisur y Metro Constitución, hacia zonas cercanas al estadio.
Rutas peatonales para llegar al México vs Brasil
Asimismo, se dispondrán siete rutas peatonales seguras para facilitar el acceso al recinto desde distintos puntos:
- Santa Úrsula: Desde calle San Pedro hasta calle San Benjamín, para llegar a Calzada de Tlalpan. El acceso A será por la puerta principal. El acceso B por la puerta poniente 4,5 y 6.
- Parque Cantera: Desde el Centro Comercial Gran Sur sobre Avenida del Imán hasta Circuito Azteca. El acceso A será por Calzada de Tlalpan en la puerta principal. El acceso B por la puerta Poniente 4, 5 y 6.
- Avenida Estadio Azteca: Desde anillo Periférico, Circuito Estadio Azteca, Av. del Imán hasta Luis Murillo. El acceso A será por Calzada de Tlalpan en la puerta principal. El acceso B será por la puerta poniente 4, 5 y 6.
- Periférico y Renato Leduc: Desde Av. Renato Leduc, para arribar por Luis Murillo, Circuito Azteca y Calzada de Tlalpan. El acceso A será por la puerta principal del estadio. El acceso B por la puerta poniente 4, 5 y 6.
- Periférico y Calzada de Tlalpan: Desde Anillo Periférico, avanza sobre Calzada de Tlalpan para llegar a Luis Murillo. Los asistentes podrán ingresar por la puerta principal (acceso A) o por la puerta poniente 4, 5 y 6 (acceso B).
- Paseo Acopa: Sobre Calzada Acopa hasta llegar a Calzada de Tlalpan, el ingreso de los asistentes se realizará por la puerta principal del recinto y por la puerta poniente 4, 5 y 6.
- Calzada de Tlalpan- El Vergel: Desde la estación el Vergel del Servicio de Transportes Eléctricos, la estación Estadio Azteca, avanza por Calzada de Tlalpan y por Circuito Estadio Azteca. El ingreso de asistentes se hará por la puerta principal (acceso A) y por la puerta poniente 4, 5 y 6 (acceso B)