Feminicidio de Edith Guadalupe: cae vigilante de edificio donde fue hallada sin vida

Un hombre presuntamente implicado en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar fue detenido luego de que la joven de 21 años fue encontrada sin vida en el sótano de un edificio en la alcaldía Benito Juárez, lugar al que llegó para buscar trabajo.

El detenido era vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición, informó la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

La mujer fue vista por última vez el 15 de abril de 2026 tras salir de su casa en la colonia Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa. Edith Guadalupe llegó al edificio en un mototaxi por aplicación, lugar al que ingresó, de acuerdo con una cámara de seguridad, pero ya no salió.

Edith Guadalupe habría sido agredida en caseta de vigilancia

De acuerdo con la investigación, el detenido habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido.

El informe de criminalística arrojó el hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde ocurrieron los hechos.

El detenido será presentado ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde se definirá su situación jurídica.

Fiscalía CDMX aprehende a probable responsable por feminicidio de Edith Guadalupe. pic.twitter.com/4AMcHpn5pn — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 18, 2026

¿Qué se sabe de la desaparición de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar?

Edith Guadalupe fue vista por última vez tras salir de su casa y abordar una motocicleta que la llevaría a un edificio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Su familia se movilizó para encontrarla, pero en este proceso se encontraron con obstáculos de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, de acuerdo con señalamientos de sus parientes.

Justicia para Edith Guadalupe: un trágico final



Edith fue hallada sin vida en el edificio donde acudió a una supuesta cita de trabajo. Tras su desaparición, las cámaras de seguridad son clave para esclarecer los hechos en un inmueble que ya había sido inspeccionado.



Su caso… pic.twitter.com/J1gmcIhxhz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2026

Claudia Zaldívar, su mamá y más familiares, protestaron afuera del edificio donde se vio entrar a la joven. A pesar de que entregaron la ubicación de donde estaba, dijo que no acudieron y le pidieron dinero para acelerar el proceso.

"Me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale... acá cuento con los mensajes en donde yo le envío a la gente. Solamente le pedí la placa y su nombre y no me lo quiso dar", declaró.

¿Cómo es posible que la @FiscaliaCDMX se aproveche de una desaparición?



La señora Claudia Zaldívar pidió ayuda para encontrar a su hija Edith. Sin embargo, se topó con una bola de corruptos que intentaron extorsionarla.



La entrevista con @isidrocorro pic.twitter.com/vKk2o6p6Y5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

Fue por la mañana cuando protestaban que fueron informados que un cuerpo fue encontrado en el edificio y la Fiscalía de CDMX confirmó que era Edith Guadalupe.

Alejandro Zaldívar, tío de Edith, señaló que les pidieron dinero para "agilizar" el acceso a los videos del C5, pues les dijeron qiu así los procesos "salen más rápido".

Fiscalía de CDMX identificó a presunto implicado después del hallazgo

La familia de Edith Guadalupe hizo el trabajo de investigación al recolectar videos de seguridad de vecinos para rastrear el trayecto del mototaxi por aplicación que abordó la joven.

Al dar un avance de la investigación, Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, indicó que el caso se investiga bajo protocolo de feminicidio.

En una primera inspección, se identificaron lesiones por golpes que podrían estar relacionadas con la causa de muerte.

Previamente la fiscalía capitalina dio a conocer que se tenía identificado a un probable responsable de la muerte de Edith, pero se investigar si hay más personas involucradas.

Separan del cargo a personal de la Fiscalía por pedir dinero a familia de Edith Guadalupe

La fiscal Alcalde Luján dio a conocer que los servidores públicos señalados de pedir dinero a la familia de la víctima fueron separados del cargo y son investigados administrativa y penalmente.