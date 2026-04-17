¡Llegó la cigüeña! Policías ayudan a mujer a dar a luz dentro de un vehículo en Álvaro Obregón

Una mujer de 20 años dio a luz dentro de un vehículo en calles de la colonia Jalalpa El Grande, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), donde elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) intervinieron de inmediato para asistir el parto ante la inminencia del nacimiento.

Policías de la PBI trabajaron contra reloj en un parto

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) asistieron a una mujer en labor de parto que viajaba a bordo de un vehículo particular y recibieron a su bebé ante la inminencia del nacimiento.

Los hechos ocurrieron en la colonia Jalalpa El Grande, donde vecinos solicitaron el apoyo de los oficiales al percatarse de que una mujer presentaba signos de parto inminente.

De inmediato, los uniformados pidieron una unidad médica; sin embargo, al notar que no había tiempo para esperar, se prepararon para atender la emergencia en el lugar.

#BoletínSSC | #ApoyoEnParto | #PBI | Efectivos de la @PBI_SSC, de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, brindaron apoyo a una mujer que se encontraba en labor de parto, a bordo de un vehículo particular y recibieron a su bebé, en calles de la alcaldía @AlcaldiaAO.



Los hechos ocurrieron… pic.twitter.com/eSbtRK9YEg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 17, 2026

Con las medidas de higiene correspondientes y apoyados en sus conocimientos de primeros auxilios, así como en su capacitación constante, una mujer policía asistió directamente en el nacimiento del bebé dentro del vehículo.

Tras recibir al recién nacido, los oficiales brindaron acompañamiento a la madre, de 20 años, y a su hijo, quienes con apoyo de sus familiares fueron trasladados en un vehículo particular a un hospital cercano para continuar con la atención médica especializada, bajo resguardo policial para garantizar su pronta llegada.

Policías se preparan para atender partos en casos de emergencia

Los policías pueden intervenir en una labor de parto cuando una emergencia lo requiere, especialmente si no hay personal médico disponible y el nacimiento es inminente.

Para ello, reciben capacitación en primeros auxilios que incluye atención básica en partos, lo que les permite actuar con rapidez y seguridad.

Su intervención se centra en crear un entorno lo más limpio posible, mantener la calma de la madre, identificar señales de que el bebé está por nacer y asistir en el momento del alumbramiento sin realizar maniobras invasivas.

Durante el proceso, su prioridad es proteger la vida de la madre y del recién nacido: ayudan a colocar a la mujer en una posición adecuada, guían la respiración, reciben al bebé con cuidado y verifican que respire correctamente.

Posteriormente, mantienen al recién nacido abrigado y junto a la madre, mientras coordinan o realizan el traslado inmediato a un hospital para que ambos reciban atención médica especializada.