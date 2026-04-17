VIDEO| Revelan último momento con vida de Edith Guadalupe: salió a buscar trabajo y no volvió

Edith Guadalupe Valdés Zaldívar fue vista por última vez el 15 de abril de 2026 tras salir de su casa en Iztapalapa para buscar trabajo, pero hoy fue encontrada sin vida en el área del estacionamiento de un edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

Este caso ha causado indignación en la sociedad pues, de acuerdo con la familia de la joven de 21 años, fueron ellos quienes reunieron todas las pruebas para buscarla, pero personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX les pidió dinero para acelerar el proceso.

Video revela últimos momentos de Edith Guadalupe antes de ser hallada sin vida

La joven había salido de su casa en la colonia Magdalena Atlazolpa. Abordó un mototaxi por aplicación que la llevó desde su domicilio hasta un edficio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Una cámara de seguridad grabó el último momento en que se le vio con vida cuando ingresó al edificio, en donde al parecer la citaron para una oferta de empleo en una agencia que la colocaría como trabajadora de limpieza.

De acuerdo con la grabación, la joven de 21 años llegó al lugar cerca de las 17:57 horas a bordo de la motocicleta en la que se hizo el viaje.

Tras finalizar el mismo, caminó unos cuantos metros e ingresó al edificio siendo ese el último momento visual que se tiene registro de la joven aún con vida.

Investigan como feminicidio caso de Edith Guadalupe

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el caso será investigado como feminicidio para identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

Desde las 1:30 horas de hoy se inició una inspección ministerial en el inmueble hasta poder dar con la localización del cuerpo de la víctima.

A partir de las 5:30 horas, peritos de la Fiscalía comenzaron el procesamiento del lugar y del cuerpo, conforme a los protocolos correspondientes.

La Fiscalía CDMX informa que, derivado de las labores de búsqueda e investigación, fue localizada sin vida Edith Guadalupe Valdez Saldívar, de 21 años.



Desde el primer momento se activaron los protocolos correspondientes y la investigación se conduce bajo el protocolo de… pic.twitter.com/b11LO4yG84 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 17, 2026

Separan del cargo a personal de la Fiscalía de CDMX por pedir dinero a familia de Edith Guadalupe

Horas más tarde, la Fiscalía de la CDMX informó que la joven fue fue localizada en un montículo de arena dentro de un área común del inmueble.

Al ingresar a este, los agentes de la fiscalía fueron encontrando objetos personales de Edith.

La joven tiene lesiones por golpes que pudieron haber ocasionado su muerte. Bertha Luján, titular de la Fiscalía de CDMX, informó que el personal que le pidió dinero a los familaires de la víctima fueron separados del cargo.