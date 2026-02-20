Vinculan a proceso a Agustín “N” por feminicidio de Ivone Maricela; fue capturado en Orizaba

A casi un año del hallazgo sin vida de Ivone Maricela en el estado de Morelos, un juez vinculó a proceso a Agustín “N” por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado. El imputado fue detenido el 12 de febrero en Orizaba, Veracruz, y trasladado para enfrentar el proceso penal correspondiente.

Caso del feminicidio de Ivone Maricela

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la víctima salió de su domicilio a bordo de una bicicleta, la cual posteriormente fue encontrada afuera de un inmueble ubicado en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, registrado a nombre del imputado.

Las indagatorias permitieron establecer que Ivone Maricela ingresó al lugar en compañía de otras dos mujeres y no volvió a salir.

A casi un año de la desaparición y muerte de Ivone Maricela, cuyo cuerpo fue encontrado en Morelos el mes de marzo del año pasado, un juez vinculó a proceso a Agustín “N” por el delito de feminicidio agravado.



El implicado fue detenido el 12 de febrero en #Orizaba, #Veracruz pic.twitter.com/QRyhJ7CX8m — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2026

El 2 de abril de 2025, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron un cateo en dicho inmueble. Como resultado de las diligencias, al día siguiente fueron detenidas en la alcaldía Iztapalapa Yuliana “N” y Luisa “N”, identificadas como las mujeres que acompañaban a la víctima el día de su desaparición. Ambas enfrentan actualmente proceso penal en prisión por estos hechos.

Agustín "N" vinculado a proceso por presunto feminicidio

Las investigaciones también arrojaron que Agustín “N” estuvo en el sitio donde fue localizado el cuerpo de la víctima en Morelos, por lo que el Ministerio Público obtuvo inicialmente una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

Posteriormente, tras la captura del imputado, la Fiscalía solicitó y obtuvo la reclasificación del delito a feminicidio agravado.

Luego de labores de inteligencia y seguimiento técnico, agentes de la PDI ubicaron y aprehendieron a Agustín “N” el 12 de febrero en el municipio de Orizaba, Veracruz, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Tras su detención, fue trasladado a la Ciudad de México (CDMX) e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

En audiencia, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso, imponer la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

