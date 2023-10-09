Vinculan a proceso a suegros de Karen Itzel, joven que desapareció cuando fue a entregar su tesis

Por el presunto feminicidio de Karen Itzel, joven que fue a entregar su tesis del IPN cuando desapareció, fueron vinculados a proceso sus suegros José Luis y Martha Beatriz.

En audiencia inicial ante un juez de control, el Ministerio Público los acusó del delito de feminicidio agravado en calidad de coautores, por supuestamente haber ayudado a su hijo esconder y trasladar el cuerpo de la joven madre.

El impartidor de justicia les fijó prisión preventiva justificada y tres meses para la investigación complementaria.

¿Qué se sabe del caso Karen Itzel?

Ha pasado más de un año desde que la Ciudad de México se conmocionó con una lamentable noticia, una egresada del Instituto Politécnico Nacional de 26 años fue encontrada sin vida en la alcaldía Tláhuac.

A la fecha, su familia sigue luchando porque haya justicia en su caso, pues a pesar de que el presunto responsable habría confesado cometer el crimen, aún no recibe sentencia.

Cabe señalar que la suegra de Karen que en su momento fue señalada por aparentemente ayudar a su hijo a trasladar el cuerpo fue puesta en libertad seis meses después de su detención gracias a un amparo. Finalmente, hoy volvió a ser puesta tras las rejas.

Familia de Karen Itzel bloqueó avenida Tláhuac para pedir respuestas

En mayo de 2022, una desesperada familia bloqueó la circulación de la avenida Tláhuac para denunciar la desaparición de Karen Itzel. El 19 de ese mismo mes, la joven salió de su casa para entregar su tesis de universidad en las instalaciones del IPN campus Milpa Alta, pero nunca llegó a su escuela.

El primero en denunciar la ausencia , fue su esposo José Luis; sin embargo el rompecabezas estaba incompleto; su hijo, el pequeño Javier Naim, estaba desaparecido y los padres del sujeto se habían ido sin dejar rastro.

Por si fuera poco, las investigaciones arrojaron que José podría estar implicado en los hechos, por lo que fue detenido y más tarde, vinculado a proceso por desaparición forzada.

Supuestamente el esposo de Karen Itzel confesó el crimen

Tal vez por remordimiento o al verse acorralado, el sujeto supuestamente confesó que el día de la desaparición asesinó a Karen Itzel en su domicilio de un golpe en la cabeza, según fuentes.

Con la información que proporcionó, el cuerpo de la víctima fue localizado en un paraje ubicado en los límites de Tláhuac, pero no había rastro de Javier Naim.

Finalmente el 02 de junio; el niño y su abuela paterna fueron localizados, el pequeño fue entregado a la familia de Karen, mientras Martha Beatriz fue detenida por presuntamente ser cómplice en el traslado y abandono de los restos de la joven.