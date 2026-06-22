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¡Toma precauciones! Estas son las calles afectadas y cerradas por marchas en CDMX este lunes; rutas alternas

Te compartimos las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX por este lunes 22 de junio 2026: estas son las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 22 de junio 2026: Calles cerradas, vialidades afectadas y rutas alternas para este lunes
¿Qué pasa en las calles de la CDMX este lunes?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Qué no te tomé por sorpresa! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las diferentes marchas y manifestaciones de este lunes 22 de junio 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

¿Qué pasa en las calles de la CDMX este lunes? Calles afectadas por las marchas de este lunes

Transito abundante en Calzada de las Bombas; zonas afectadas

Se reporta tránsito abundante en la Calzada de las Bombas de Av. División del Norte hasta Avenida Canal Nacional; se recomienda tomar precauciones.

¿Qué autos NO circulan este lunes 22 de junio 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 2 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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