¡Toma precauciones! Estas son las calles afectadas y cerradas por marchas en CDMX este lunes; rutas alternas
Te compartimos las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX por este lunes 22 de junio 2026: estas son las alternativas viales.
¡Qué no te tomé por sorpresa! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las diferentes marchas y manifestaciones de este lunes 22 de junio 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
¿Qué pasa en las calles de la CDMX este lunes? Calles afectadas por las marchas de este lunes
Transito abundante en Calzada de las Bombas; zonas afectadas
Se reporta tránsito abundante en la Calzada de las Bombas de Av. División del Norte hasta Avenida Canal Nacional; se recomienda tomar precauciones.
06:40 Tránsito abundante en Calzada de las Bombas de Av. División del Norte hasta Av. Canal Nacional.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 22, 2026
¿Qué autos NO circulan este lunes 22 de junio 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 2 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 22, 2026
El #HoyNoCircula de este lunes 22 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/R2J2oM5028