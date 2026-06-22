¡Tragedia al volante en CDMX! Conductor de 80 años pierde la vida al interior de un taxi al circular por calles de Álvaro Obregón

En las primeras horas de este 22 de junio 2026, se reportó la muerte de un conductor, de aproximadamente 80 años de edad, al interior de un taxi, que circulaba por el cruce de avenida Alta Tensión y Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX).

El taxi quedó atravesado entre uno de los carriles del cruce, provocando tránsito lento en la zona de los hechos.

Presunto problema de salud: Taxista de la tercera edad queda inconsciente en su vehículo

Los primeros informes indican que el hombre se encontraba manejando el taxi, cuando presuntamente sufrió una complicación de salud, quedando completamente inconsciente al interior de la unidad; se desconoce si el conductor viajaba solo.

Al ver lo que ocurría, testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, al llegar al lugar los paramédicos confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento de desconoce la identidad del conductor, así como el motivo específico por el que perdió la vida mientras conducía la unidad.

Las autoridades no han dado más detalles sobre le deceso del hombre de la tercera edad, por lo que se desconoce si los familiares de la víctima ya fueron informados sobre lo ocurrido la mañana de este 22 de junio 2026.

🚨 #AlertaADN | Muere al volante en CDMX



Un hombre de aproximadamente 80 años perdió la vida dentro de un taxi mientras circulaba por el cruce de avenida Alta Tensión y Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón.



Vía: @ortega__karen pic.twitter.com/OyW4w5ki9P — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 22, 2026

Elementos de la SSC acordonan la zona: Trasladan el cuerpo del taxista al anfiteatro

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, acordonaron la zona del incidente, mientras el personal ministerial realizaba las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al anfiteatro.

Serán las autoridades quienes determinen mediante los estudios periciales la causa exacta del fallecimiento.

¿Qué pasa cuando encuentran el cuerpo de un conductor dentro del auto?

Al hallar el cuerpo de una víctima al interior de un taxi en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, activa el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para el levantamiento del cadáver, acordonamiento del vehículo y preservación de la escena.

