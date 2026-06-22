¿Planeas ir al Ángel? Metro CDMX anuncia nuevo horario por partido México vs. Chequia este miércoles; a esta hora cerrará

¿La 'marea verde' volverá a tomar Reforma? Ante las celebraciones de aficionados en el Ángel de la Independencia del pasado jueves, las autoridades capitalinas anunciaron un nuevo horario para el servicio del Metro CDMX por el partido de México vs. Chequia; te compartimos la hora de cierre y apertura este miércoles 24 de junio 2026.

¿A qué hora cierra el Metro CDMX por el México vs. Chequia?

¡A preparar la playera verde! Se confirmó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX ampliará su horario de cierre hasta la 1 de la mañana del jueves, en todas las estaciones de este servicio de transporte público.

La ampliación de horario del Metro CDMX es con el objetivo de facilitar el traslado dela afición mexicana y extranjera ante el silbatazo final, así como las celebraciones posteriores.

¿Hay cambios en el horario de apertura en el Metro CDMX?

¡La respuesta es NO! El Metro CDMX mantendrá su hora de apertura sin cambios, por lo que el servicios de trenes en cada una de las estaciones comenzará en punto de las 5 de la mañana del miércoles 24 de junio 2026.

¿Cuáles son las Líneas del Metro CDMX recomendadas para llegar al Ángel de la Independencia?

¡No te pierdas! Si quieres ir celebrar el partido de México. vs. Chequia en el Ángel de la Independencia, te compartimos las líneas del Metro CDMX que puedes utilizar para llegar al corazón de las celebraciones:



Línea 1: Pantitlán - Observatorio

🟡 Estación Insurgentes: Al salir a la glorieta, debes caminar aproximadamente de 3 a 4 calles sobre la calle de Florencia en dirección a Paseo de la Reforma y llegarás directo al Ángel.

🟡 Estación Sevilla: Al salir, hay que caminar hacia Reforma y avanzas un par de cuadras hacia el oriente, en dirección al Centro.

🟡 Al salir a la glorieta, debes caminar aproximadamente de 3 a 4 calles sobre la calle de Florencia en dirección a Paseo de la Reforma y llegarás directo al Ángel. 🟡 Al salir, hay que caminar hacia Reforma y avanzas un par de cuadras hacia el oriente, en dirección al Centro. Línea 7: El Rosario - Barranca del Muerto

🟡 Estación Auditorio: Aunque te deja frente al Auditorio Nacional, es una excelente alternativa si la zona de Insurgentes está colapsada por los festejos. Desde ahí puedes caminar sobre Reforma disfrutando del ambiente o tomar el Metrobús de la Línea 7 que corre sobre la avenida.

Recomendaciones en caso de ir a festejar al Ángel de la Independencia

¡Toma precauciones! Si piensas asistir a las celebraciones en el Ángel de la Independencia, es importante tomar en cuenta los siguientes consejos para viajar en el Metro CDMX:

