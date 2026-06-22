¡Atención! Lluvias fuertes y posible granizo activan alerta en varias alcaldías de la CDMX

Las lluvias volvieron a poner a la Ciudad de México bajo vigilancia, recientemente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla tras las precipitaciones que se registraron este lunes.

La autoridad capitalina informó que, además de lluvia fuerte, existe la posibilidad de caída de granizo, actividad eléctrica y rachas de viento, condiciones que podrían complicar la movilidad durante la tarde y extenderse hasta la madrugada del martes.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por lluvias este 22 de junio?

De acuerdo con el reporte emitido por la SGIRPC, la Alerta Amarilla permanece vigente entre las 14:45 y las 20:00 horas de este lunes en seis demarcaciones de la capital:



Coyoacán

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Las autoridades señalaron que en estas zonas se esperan lluvias de intensidad fuerte, capaces de provocar encharcamientos, corrientes de agua en vialidades, caída de ramas, árboles y estructuras ligeras como lonas, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Lluvias en CDMX colapsan distintas alcaldías

Las lluvias de intensidad moderada a fuerte se reportaban principalmente en Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. En tanto, alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza presentaban lluvias de débiles a moderadas.

Según el pronóstico oficial, las condiciones meteorológicas podrían mantenerse durante el resto de la tarde y prolongarse hasta la madrugada, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo en distintos sectores de la ciudad.

¿Qué riesgos pueden presentarse durante la tarde por las lluvias?

Aunque la Alerta Amarilla representa un nivel preventivo, Protección Civil recordó que este tipo de fenómenos suele generar problemas en la circulación vehicular y peatonal.

Entre las principales afectaciones que podrían presentarse destacan:

