Balacera en Naucalpan deja varios heridos y familiares bloquean hospital en Cuajimalpa, mientras dormía

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad marcó la madrugada de este lunes 22 de junio en el Valle de México, en una jornada nocturna de violencia y protestas ciudadanas ocurridas mientras usted dormía.

El primer hecho se registró en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde una balacera en la colonia Ahuizotla dejó de manera preliminar a dos personas heridas por impactos de bala. El ataque ocurrió en el cruce de las calles Manuel Campos Mena y Abundio Martínez, en un puesto de venta de cervezas y botanas. De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos armados se aproximaron al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas que convivían en el sitio.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones. En el lugar quedaron esparcidos por lo menos 15 casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados por los peritos para iniciar las investigaciones. Debido a la gravedad de sus lesiones y ante la tardanza de las ambulancias, las víctimas tuvieron que ser trasladadas a distintos hospitales a bordo de vehículos particulares; su estado de salud se reporta como delicado, mientras que los agresores lograron escapar.

Caos en Cuajimalpa: Bloquean calle por falta de atención médica en el Hospital General

Por otra parte, habitantes de la alcaldía Cuajimalpa colapsaron la vialidad frente al Hospital General, ubicado en la colonia Contadero, debido a una presunta negligencia y falta de personal médico de guardia durante la noche.

La protesta se originó tras el caso de Gustavo Baltasar, de 34 años de edad, quien ingresó por la tarde con una hemorragia interna en el estómago y pasó horas sin recibir ayuda. "Aquí el problema se suscita porque no quisieron atender a un familiar, se ingresó por la tarde, nos argumentan que no hay personal, que no tienen material para atenderlo", denunció Raúl Aguilera, familiar del paciente. Los inconformes aseguraron que el personal del hospital les dijo abiertamente que a los doctores les dieron el día libre con motivo de los festejos del "Día del Padre".

#MientrasDormía | Denuncian negligencia médica en CDMX



Familiares acusan falta de atención en hospitales de Cuajimalpa; un paciente con hemorragia fue rechazado por horas.



Tras protestar y bloquear vialidad, finalmente fue trasladado y atendido.



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Ante la falta de respuesta, la familia intentó trasladar por sus propios medios al joven al Hospital Enrique Cabrera, pero se enfrentaron al mismo escenario. "Ya son 6, 7 horas que lo traen de aquí para allá y de allá para acá, aquí el problema es que pues sí peligra su vida por el sangrado que trae en el estómago", acusaron sus allegados mientras el paciente permanecía desamparado en una silla de ruedas.

Traslado de urgencia al Rubén Leñero y fin de la protesta

Desesperados tras más de siete horas de vueltas y negativas, los familiares y amigos decidieron cerrar por completo la calle 16 de Septiembre, justo frente al nosocomio de Cuajimalpa, bajo la advertencia de no liberar la vialidad hasta obtener una solución real. "Si sabemos que ya atienden a nuestro paciente, adelante, abrimos; si no, hasta que atiendan a nuestro paciente", sentenció Laura Zacarías durante el bloqueo.

La presión ciudadana surtió efecto y las autoridades accedieron a trasladar de urgencia a Gustavo Baltasar al Hospital Rubén Leñero para salvarle la vida. Al confirmar el ingreso y la atención médica de su familiar, los manifestantes decidieron retirar el bloqueo y liberar la vialidad, concluyendo así las protestas en esta madrugada.