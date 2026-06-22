¿El Metro CDMX está fallando? Sigue el avance de trenes minuto a minuto hoy

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 22 de junio de 2026.

¡Atención! Las estaciones Zócalo y Chabacano de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, están cerradas hasta nuevo aviso. Para llegar al Centro Histórico de la capital, es posible por medio de las estaciones Allende y Pino Suárez de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.