¿El Metro CDMX está fallando? Sigue el avance de trenes minuto a minuto hoy
¿Se te hace tarde? Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX y toma previsiones en tus traslados este inicio de semana.
Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 22 de junio de 2026.
¡Atención! Las estaciones Zócalo y Chabacano de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, están cerradas hasta nuevo aviso. Para llegar al Centro Histórico de la capital, es posible por medio de las estaciones Allende y Pino Suárez de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.
#MetroAlMomento: La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 22, 2026
Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano, permanecen cerradas, únicamente los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.
Como alternativas para llegar a la zona centro de la… pic.twitter.com/VoIomBe7UG
¿El Metro CDMX está fallando? Sigue el avance de trenes minuto a minuto hoy
Retrasos en la Línea 3
Usuarios reportan retrasos de más de 15 minutos en la estación Hidalgo de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes. El STC indica que realizaron un corte de energía para retirar un objeto de las vías.
Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar un corte de energía y maniobras para retirar un objeto de zona de vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 22, 2026
Problemas en la Línea A
Toma nota: Varios usuarios indican retrasos en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz. Aseguran que los trenes se detienen demasiado tiempo en las estaciones.
Mentira, la Línea A viene lentísima y haciendo base en las estaciones. A lo mejor no presenta "averías" pero por falta de trenes no están avanzando.— Sara (@hadadelamort) June 22, 2026