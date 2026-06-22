tva (1).png

¿El Metro CDMX está fallando? Sigue el avance de trenes minuto a minuto hoy

¿Se te hace tarde? Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX y toma previsiones en tus traslados este inicio de semana.

Vagón del Metro CDMX en estación.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X metrocdmx.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 22 de junio de 2026.

¡Atención! Las estaciones Zócalo y Chabacano de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, están cerradas hasta nuevo aviso. Para llegar al Centro Histórico de la capital, es posible por medio de las estaciones Allende y Pino Suárez de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

¿El Metro CDMX está fallando? Sigue el avance de trenes minuto a minuto hoy

Retrasos en la Línea 3

Usuarios reportan retrasos de más de 15 minutos en la estación Hidalgo de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes. El STC indica que realizaron un corte de energía para retirar un objeto de las vías.

Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.

Problemas en la Línea A

Toma nota: Varios usuarios indican retrasos en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz. Aseguran que los trenes se detienen demasiado tiempo en las estaciones.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX

Notas