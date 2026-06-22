¡Alerta en la CDMX! Fuga de agua inconclusa provoca enorme socavón en calles de la Roma Sur; hay caos vial en la zona

¡Caos en la capital de la ciudad! Una fuga de agua provocó un enorme socavón en calles de la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lo que ha generado caos vial en la zona, así como afectaciones en la infraestructura urbana.

El socavón se ubica al cruce de las calles Michoacán y Tepic, en la Roma Sur; se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones al pasar por la zona afectada.

Vecinos acusan obras inconclusas en fuga de agua: Socavón afecta vialidades

Los reportes de algunos vecinos de la zona, aseguran que personal de servicios ya habían acudido previamente para atender el problema de una fuga de agua e iniciar con los trabajos de reparación; sin embargo, la obra quedó inconclusa y el derrame de agua continuó afectando la zona.

Debido a que los trabajos de la fuga de agua quedaron inconclusos, provocaron que el reblandecimiento del subsuelo se derivara en un enorme socavón, el cual afecta la ciclovía y uno de los carriles destinados a la circulación vehicular.

Automovilistas y ciclistas deben extremar precauciones al transitar por el lugar.

En la zona permanece una importante cantidad de cascajo y material de construcción regado sobre la vía pública, lo que complica aún más el paso de los usuarios. Además del riesgo de hundimiento por el hoyo en la ciclovía.

#DenunciaCiudadana | Socavón en Roma Sur 🚧💧



Una fuga de agua provocó un hundimiento en Michoacán y Tepic, afectando carriles y ciclovía.



Vecinos denuncian trabajos inconclusos y exigen solución urgente ante el riesgo y desperdicio de agua.



El reporte es de @ortega__karen pic.twitter.com/fwsvMzfyLz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 22, 2026

Desperdicio de agua en la Roma Sur: Vecinos exigen terminar los trabajos de reparación

Además del enorme socavón, la fuga de agua en calles de la Roma Sur continúa, por lo que el desperdició de líquido continúa. La situación ha generado inconformidad entre los vecinos, quienes exigen que las autoridades concluyan los trabajos y reparen de manera definitiva la fuga para evitar mayores afectaciones.

Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México no han dicho nada respecto al tema, por lo que se desconoce su postura.

¿Dónde reportar una fuga de agua en la CDMX?

¡No entres en pánico! En la Ciudad de México (CDMX), las fugas de agua en calles y avenidas se pueden reportar al Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), y puedes hacerlo comunicándote al siguiente número: 55 8957 4950 .