Siete años sin justicia: Kevin fue asesinado por su ‘mejor amigo’ en el Edomex; crimen sigue impune

Hace siete años, asesinaron a Kevin Miranda, un joven de 17 años, con todo el futuro por delante. Era estudiante de preparatoria en el Estado de México, era amante y apasionado del fútbol americano, en un inicio, se manejó la versión en la que le arrebataron la vida durante un asalto; sin embargo, las investigaciones desmintieron esa línea y, ahora se sabe que, su ‘mejor amigo’, Emiliano ‘N’, presuntamente le dio un tiro en la cabeza, su familia; siete años después se sigue exigiendo justicia, pues hasta la fecha no ha pasado nada.

¿Qué se sabe sobre el caso de asesinato de Kevin Miranda en noviembre del 20218?

Hoy 19 de mayo del 2025, en una entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; Sonia Fonseca, madre de Kevin, detalló cuál es la situación legal actual y cómo se desarrolló el caso.

“Recibimos una llamada el 11 de noviembre del 2018, del papá de Emiliano, informándonos que mi hijo había tenido un accidente. Acudimos inmediatamente, en el camino le hablamos al señor, que a dónde nos dirigíamos, que a qué hospital nos dirigíamos, que si ya la ambulancia lo estaba atendiendo.

“El señor nos dijo que no, que mi hijo ya estaba muerto, que estaba en su casa, nosotros no lo creíamos, pero nos dirigimos ahí a su domicilio. Se supone que tenemos una amistad de cinco años; sin embargo, en ese momento, parecía que no nos conocíamos. Cuando llegamos, la zona ya estaba acordonada. En ese momento, cuando llegamos, parecía que no nos conocíamos, lo único que nos dijeron es que, presuntamente, había entrado un encapuchado a querer asaltar el domicilio y, que al parecer, mi hijo había puesto resistencia, por lo que le dispararon”, explicó la señora Sonia.

Conforme a las investigaciones, las autoridades y familiares se dieron cuenta de que, Emiliano ‘N’, habría sido el culpable y le habría disparado en la cabeza a nada de distancia.

“La pistola se la pegó a la cabeza y disparó, ignoramos por qué le haya pasado a mi hijo. Sinceramente, nunca hemos recibido una respuesta de sus papás, de él, nunca se acercaron a nosotros, a pesar de tener una amistad, nunca nos dijeron qué ha pasado”, apuntó.

¿Por qué Emiliano ‘N’ es prófugo de la justicia?

Sonia Fonseca explica cuáles son los argumentos por los que Emiliano ‘N’ sigue sin pagar su condena, a pesar de que las pruebas de balística dieron positivo en su contra.

“No lo detuvieron porque, para empezar, un juez determinó que podía llevar su proceso por fuera y pues, ellos continuamente estuvieron metiendo amparos y apelaciones, siempre omitiendo la justicia. Nunca hubo justicia, siempre estuvieron evadiendo, hasta la fecha, ya hay una sentencia firme, definitiva; sin embargo, pues él está prófugo de la justicia”, añadió la mamá de Kevin.

Ahorita tenemos que alzar la voz para pedir justicia, que nos ayuden y que, las autoridades, hagan su trabajo y se cumpla la justicia.

"Él, una vez que le dispara en la cabeza a mi hijo, en vez de que pidiera apoyo para que alguien lo asistiera, lo primero que hace es ir a esconder el arma con lo que hizo eso, un amigo se preocupa, un amigo no hace eso”, sentenció la madre del menor asesinado.

