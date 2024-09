Caso Kim: Todo lo que debes saber sobre el presunto abuso sexual de menor en Mexicali

Las autoridades de Baja California investigan el presunto abuso sexual de una menor de tan solo tres años de edad mientras se encontraba en Kínder de Mexicali; esto es lo que se sabe respecto del “Caso Kim”.

Solidarios se mostraron padres y madres de familia del jardín de niños “Graciano Viniegra Salazar” en Mexicali; ellos exigen justicia para los agresores del presunto abuso sexual de una pequeña de 3 años.

Investigaciones están en marcha respecto al alarmante #CasoKim, una menor de tres años, presuntamente abusada en su jardín de niños.



Tras la denuncia pública de su madre en redes sociales, la sociedad ha demandado justicia y la máxima sanción contra el presunto culpable, quien… pic.twitter.com/X0WxZ6ai7B — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 21, 2024

Abuso sexual en kínder de Mexicali: Últimas noticias sobre el caso de Kim y las investigaciones

Fue durante la jornada del pasado lunes 9 de septiembre 2024, cuando la niña presentó dolor; Dulce, su madre, afirma que el médico diagnóstico Abuso Sexual: “Como todos estamos gritando, lo único que queremos es justicia, que la persona porque sigue libre... Hay muchas irregularidades, aquí estuvieron viniendo toda la semana, estuvieron entrando carros”, revela Dulce, mamá de la menor agredida.

El caso y las protestas obligaron al cierre de la escuela; las autoridades educativas removieron a la directora del jardín de niños; quien habría sido omisa por la falta, tardía o nula implementación del protocolo escolar.

Gisella, abuelita de la víctima, le contó a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca que:“Yo vine a hablar con ella y ni siquiera una palabra, a mí no me dijo nada, ni siquiera la cara me vio la maestra, un acto de compasión, de dolor hacia la niña no hubo de ella, no lo hubo”.

Hasta el momento, una maestra y un empleado administrativo son los otros 2 empleados presuntamente implicados en este caso, aunque no está clara la responsabilidad de cada uno.

¡Defiende su inocencia! Trabajador acusado de presunto abuso en kínder de Mexicali

Eliseo “G”, uno de los trabajadores separados de su cargo por la investigación del presunto abuso, defendió su inocencia, aseguró que no cometió ningún delito:“Porque también soy padre, también soy padre y me duele este hecho porque mis hijos no puedan ir a la escuela, que los estén señalando; en el trabajo de mi esposa la estén señalando, esto me duele y necesito respuesta ya... Yo no fui ahí están las pruebas, yo espero que la Fiscalía se las enseñe para que tenga tranquilidad, que tenga paz, que su hija esté bien... Queremos justicia”.

Y tiene razón; los usuarios a través de redes sociales le han juzgado de forma irresponsable. La investigación aún no concluye y la Fiscalía de Baja California afirma que analiza las pruebas e investiga el presunto abuso de la niña de tan solo 3 años.