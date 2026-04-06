Leyla cumpliría 16 años hoy: Atroz video y sentencia de “5 mil pesos” indignan a Sonora y México

Este 6 de abril de 2026, una familia en Sonoyta, Sonora, guarda un silencio sepulcral. Hoy, Leyla celebraría su decimosexto aniversario; sin embargo, su silla permanece vacía desde septiembre de 2025. El caso, que de por sí fracturó a la sociedad por la crueldad de sus perpetradoras —dos menores de 13 y 15 años—, cobró una nueva y dolorosa relevancia tras conocerse los detalles de una sentencia que la madre de la víctima, Carmen, describe como "una burla a la memoria de su hija".

La justicia en México enfrentó una prueba de fuego con este feminicidio y, a ojos de la opinión pública, fracasó. No solo se trata de la pérdida de una vida, sino de la frialdad con la que el sistema penal para adolescentes procesó un crimen que incluyó premeditación, tortura y un video que documentó el horror absoluto.

Caso Leyla en Sonora: ¿Cuál fue la sentencia para las dos adolescentes asesinas?

El punto de mayor fricción y el que catapultó el caso a las tendencias nacionales es la reparación del daño que dictó el juez de procedimientos penales, Fernando Crimpe Félix. En un fallo que generó incredulidad, la autoridad determinó una compensación económica de apenas 5 mil 677 pesos.

Para la familia de Leyla, esta cifra no representa justicia, sino un insulto. El sistema legal le puso un precio irrisorio a una vida que fue arrebatada con dolo. Mientras las agresoras, Brittany y Montserrat, recibieron beneficios por su minoría de edad, el impacto económico y emocional para los deudos quedó reducido a un pago que no cubre ni los gastos más básicos de un proceso de duelo.

Video del asesinato de Leyla Monserrat en Sonora destapa indignación

Lo que hace este caso particularmente aterrador es el material audiovisual que las propias asesinas generaron. No fue un crimen impulsivo; fue una producción de terror. Brittany (15 años) y Montserrat (13 años) grabaron el momento en que, bajo el engaño de una "sorpresa", vendaron los ojos de Leyla y la ataron.

"No te emociones, espera", se escucha en el audio que hoy circula como prueba de la saña. Las adolescentes ya habían excavado un boquete de dos metros de profundidad en el patio de la casa de Brittany antes de llevar a la víctima al lugar. La estrangularon y la enterraron de manera clandestina.

A pesar de esta evidencia de frialdad y planificación, el juez dictó solo dos años de internamiento para Brittany y libertad total para Montserrat, bajo el argumento de que el sistema debe "proteger" a los menores, incluso si actúan con una violencia propia de criminales de alto perfil.

El vacío legal que dejará libres a las asesinas de Leyla

Carmen, la madre de Leyla, alza la voz este día de cumpleaños con una claridad devastadora: "La justicia me falló". El sistema penal de adolescentes en México, diseñado bajo una lógica de reinserción y protección de la infancia, se convirtió en este caso en un escudo de impunidad que revictimiza a la familia de la joven asesinada.

Debido a que Montserrat tenía 13 años al momento del crimen, la ley impide su reclusión, sin importar la gravedad del feminicidio. Por su parte, Brittany recuperará su libertad antes de cumplir los 18 años, con un historial limpio y la posibilidad de reintegrarse a la sociedad tras solo 24 meses de "reflexión".

Hoy, mientras las responsables permanecen bajo la protección de un sistema que las ve como "niñas", una madre en Sonora exige que el Estado reconozca que la maldad no conoce de actas de nacimiento.

