¡Qué no se te pase la fecha! Municipios del Edomex con Unidades Móviles para tramitar tu licencia antes del 30 de mayo 2026; horarios y ubicación
A pocos días de terminar el mes, se implementaron algunas Unidades Móviles en distintos municipios del Edomex, ¿cuáles están disponibles hasta el 30 de mayo?
Si planeas renovar o tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México (Edomex), la Secretaría de Movilidad implementó distintas 'unidades móviles' en distintos municipios de la región para facilitar este trámite; sin embargo, algunas solo estarán disponibles hasta el 30 de mayo 2026.
¿Dónde están las 'Unidades Móviles' en Edomex disponibles hasta el 30 de mayo 2026?
- Almoloya de Juárez - Calle José María Morelos s/n, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.
- Ecatzingo - Calle 5 de febrero Mz. 010, Col. Santa Catarina. Frente al Palacio Municipal.
La mayoría de estas unidades móviles estarán disponibles desde el 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo 2026; se recomienda acudir antes de la fecha límite.
Unidades Móviles disponibles en Edomex antes del 29 de mayo 2026
Otras Unidades Móviles estarán disponibles hasta el 28 y viernes 29 de mayo 2026, pero ¿en qué municipios del Edomex están?
- Tepetlixpa - Disponible hasta el 28 de mayo
Av. Morelos 10, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.
- Chalco - Disponibles hasta 29 de mayo
Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo.
- Chimalhuacán - Disponible hasta 29 de mayo
Av. Nezahualcóyotl, Mz.004, Col. Santa María Nativitas. Estacionamiento de plaza Chimalhuacán.
- Santo Tómas - Disponible el 27 de mayo
Av. Morelos 564, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.
- Toluca - Disponible 27 de mayo
Calle Pensador Mexicano s/n, entre Crsitobal Colón y 5 de febrero, San Buenaventura. Explanada delegacional de San Buenaaventura.
- Cuautitlán Izcalli - Disponible hasta el 29 de mayo
Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque. Estacionamiento de outlets punta norte.
- Nezahualcóyotl - Disponible hasta el 29 de mayo
Av. General Lázaro Cárdenas s/n. Col. Rey Neza. Estacionamiento Neza 86.
- Hueypoxtla - Disponible el 28 y 29 de mayo
Carretera Hueypoxtla-Ajoloapan s/n, Col. Santa Catarina. Frente al Palacio Municipal.
Horario de las 'Unidades Móviles' disponibles en mayo 2026
El horario de las unidades móviles, ubicadas en distintos municipios del Edomex es de lunes a viernes de 9:00 a 17:300 horas, por lo que se recomienda acudir con tiempo.
¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Edomex 2026?
El costo de tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México (Edomex) puede depender del tipo de trámite que se elija; te compartimos la lista de precios.
- Licencia tipo A para automovilista - $777 pesos
- Licencia tipo C para motociclista - $777 pesos
- Licencia tipo E para chofer particular - $1,017 pesos
- Permiso provisional tipo B para menores de edad - $777 pesos
- Permiso provisional tipo A para menores de edad - $3 mil 694 pesos
- Duplicado de licencia Edomex - $525 pesos