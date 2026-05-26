Iba de la mano con su hijo cuando la agredió: Sujeto acosa y tira al suelo a una mujer en Oaxaca

Un sujeto identificado como Lair Pablo fue retenido por ciudadanos en la colonia Libertad de Oaxaca de Juárez, luego de agredir físicamente a una mujer que caminaba por la calle junto a su hijo pequeño.

De acuerdo con los reportes vecinales, el individuo persiguió a la afectada, la tocó sin su consentimiento y provocó que cayera al suelo antes de intentar darse a la fuga.

#Oaxaca Presunto empleado del Instituto Carlos Gracida agredió sexualmente a mujer en vía pública



*La mujer iba en compañía de su pequeño hijo



Un hombre identificado como Lair Pablo J. H. fue detenido este lunes en la capital oaxaqueña, luego de ser señalado por familiares de… pic.twitter.com/fqB2ppSSu2 — RIOaxaca (@rioaxaca) May 26, 2026

El seguimiento y la agresión en Heriberto Jara, Oaxaca

Los hechos ocurrieron sobre la calle Heriberto Jara, ubicada dentro del perímetro de la colonia Libertad. La víctima caminaba por la banqueta sosteniendo la mano de su hijo menor de edad, cuando se cruzó con un individuo que avanzaba en sentido contrario; de manera repentina, el sujeto cambió su rumbo, aceleró el paso para darle alcance por la espalda y comenzó a tocarle las piernas y los glúteos.

Víctima cae al suelo frente a su hijo

Debido a la fuerza del forcejeo y al impacto de la agresión inesperada, la mujer perdió el equilibrio y terminó derribada sobre el pavimento.

Al ver a la madre en el suelo, el atacante emprendió la huida a pie de manera inmediata; sin embargo, las peticiones de ayuda de la afectada alertaron a los comerciantes y residentes de las viviendas contiguas.

Vecinos someten al sospechoso en la calle

Varios ciudadanos que presenciaron la parte final del altercado salieron en defensa de la mujer y persiguieron al presunto delincuente por las cuadras cercanas.

El grupo de vecinos logró cerrarle el paso, lo retuvo por la fuerza y procedió a tomarle fotografías tanto a su rostro como a las credenciales que portaba, garantizando que no escapara del lugar antes del arribo de los uniformados.

Identifican al detenido como Lair Pablo

A través de denuncias difundidas en redes sociales por los propios familiares de la víctima, el detenido fue identificado con el nombre de Lair Pablo J. H.

En las mismas publicaciones, los allegados señalaron que este hombre presuntamente se desempeña como empleado del área de mantenimiento dentro de las instalaciones del Instituto Carlos Gracida, un colegio privado de la localidad, aunque este dato no ha sido corroborado por la escuela.

Ministerio Público determinará su situación

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio del reporte para recibir formalmente al individuo retenido por la civilidad. Los oficiales trasladaron al señalado ante el agente del Ministerio Público para que se inicie la carpeta de investigación correspondiente por el delito de acoso sexual.