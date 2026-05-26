“Mi nieta espera a su mamá”: exigen justicia por feminicidio de Fátima Estefanía en Veracruz

A casi cuatro meses del feminicidio de Fátima Estefanía, familiares, amigos y colectivos volvieron a tomar las calles del puerto de Veracruz para exigir justicia y pedir que el caso no quede en el olvido.

La movilización recorrió parte del Centro Histórico de Veracruz entre consignas, pancartas y reclamos dirigidos a las autoridades estatales, luego de que hasta el momento no existan personas detenidas por el asesinato de la joven.

El caso ha causado indignación no solo por la violencia con la que ocurrió el crimen, sino también porque Fátima dejó a una niña de cinco años con autismo, quien todos los días pregunta por su madre.

¿Qué pasó con Fátima Estefanía en Veracruz?

Fátima Estefanía fue asesinada durante la madrugada del 31 de enero de 2026 dentro de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, en el municipio de Veracruz.

Desde entonces, la investigación sigue sin resultados claros y la familia asegura sentirse abandonada por las autoridades.

Durante la marcha, la madre de la joven, Guadalupe Lagunes Ramírez, habló del dolor que enfrenta la familia desde el feminicidio y de la situación que vive su nieta tras perder a su mamá.

“Mi nieta todas las mañanas se levanta esperando a su madre”, expresó entre lágrimas durante la protesta.

La mujer aseguró que el dolor ha sido devastador para toda la familia y reclamó la falta de avances en la investigación.

Familiares y amigos de víctima de feminicidio salen a manifestarse contra la impunidad que habita en Veracruz durante el gobierno de Rocío Nahle 🗣️🙍🏻‍♀️ pic.twitter.com/pCXQHlBB5q — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) May 25, 2026

Familia exige respuestas a Rocío Nahle

Los familiares aprovecharon la manifestación para pedir directamente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, que intervenga en el caso y presione para encontrar a los responsables.

La madre de Fátima señaló que quienes cometieron el crimen “se están burlando de las autoridades” y pidió que el gobierno estatal actúe con firmeza.

Además, lanzó un llamado para que las autoridades se pongan del lado de las víctimas y de las madres que buscan justicia para sus hijas.

La protesta reunió a personas cercanas a Fátima, colectivos feministas y ciudadanos que exigieron mayor seguridad para las mujeres en Veracruz.

Feminicidios en Veracruz siguen generando alarma

El asesinato de Fátima Estefanía ocurre en medio de un panorama preocupante para Veracruz en materia de violencia contra las mujeres.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre de 2026 se registraron nueve feminicidios en el estado.

A esto se suman al menos tres casos más reportados durante mayo en municipios como Cosoleacaque y el puerto de Veracruz, según reportes policiales.

La situación ha generado críticas hacia las autoridades estatales y una creciente exigencia de acciones reales para prevenir la violencia feminicida.

Colectivos piden que el caso no quede impune

Durante la movilización, las consignas se centraron en exigir justicia y evitar que el feminicidio de Fátima se convierta en otro expediente sin resolver.

Integrantes de colectivos feministas señalaron que la impunidad sigue siendo uno de los principales problemas en este tipo de casos y advirtieron que continuarán las protestas hasta obtener respuestas.

Mientras tanto, la familia mantiene la esperanza de que las autoridades logren detener a los responsables y que el caso avance después de meses sin resultados visibles.

