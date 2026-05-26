Así fue el momento en que sujetos armados asaltaron joyería de Guadalupe, Nuevo León; robaron 3 mdp

Fue la tarde de este lunes 25 de mayo cuando sujetos armados asaltaron a una joyería ubicada en un centro comercial llamado Sun Mall, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Los delincuentes irrumpieron en el local de piezas de valor y vaciaron las vitrinas en pocos minutos, quedando grabados por las cámaras de videovigilancia.

El atraco generó el despliegue inmediato de las autoridades municipales y estatales en los accesos vehiculares de la zona, activando el código de alerta ante el uso de armas de fuego en un espacio público.

🔴En segundos, así fue como delincuentes saquearon una joyería en plena Plaza Sun Mall ubicada en la Avenida Pablo Livas en #Guadalupe.

A pesar de los gritos de la víctima, los ladrones escaparon con más de 3 millones en joyería 🔴 pic.twitter.com/6OEPoemsMd — Yadith Valdez (@yadithvaldez) May 26, 2026

Así fue el asalto en joyería de Guadalupe

El lugar, situado sobre la avenida Pablo Livas sufrió el atraco directamente en el establecimiento comercial especializado en joyas.

Las cámaras de seguridad del negocio captaron el momento exacto en el que los involucrados amagaron al personal con las armas y comenzaron a sustraer la mercancía de los exhibidores.

¿Cuánto dinero se robaron de la joyería?

El primer conteo de los daños y de revisiones administrativas realizadas por encargados del negocio indican que el valor estimado de las joyas robadas asciende a una cantidad de tres millones de pesos.

El grupo delictivo concentró sus acciones en las piezas de mayor valor monetario antes de salir corriendo del local hacia los pasillos principales del centro comercial.

Asaltantes realizan disparos al aire para despejar su camino

Para que los civiles y seguridad que se encontraban en el establecimiento entraran en pánico y se espantara, los delincuentes habrían accionado sus armas con disparos al aire mientras corrían hacia la salida.

Esta maniobra la utilizan algunos asaltantes, precisamente con el objetivo de ahuyentar a quienes intenten cerrarles el paso o seguirlos.

Localizan camioneta de delincuentes en la colonia Tres Caminos

Minutos después de emitirse el reporte a las líneas de emergencia, elementos de la policía localizaron una camioneta abandonada en el cruce de la calle Azafrán, dentro de la colonia Tres Caminos.

Las investigaciones preliminares indican que este vehículo fue utilizado por los delincuentes para alejarse del Sun Mall y posteriormente cambiar de unidad para burlar los cercos policiacos de la periferia.

🚨 Un asalto a una joyería dentro del centro comercial Sun Mall, en Guadalupe, provocó una intensa movilización policiaca luego de que un grupo de hombres sustrajera mercancía valuada preliminarmente en alrededor de 3 millones de pesos.



Los hechos ocurrieron durante la noche,… — INFO7MTY (@info7mty) May 26, 2026

Despliegan operativo especial sin reporte de detenidos

A pesar del despliegue de patrullas implementado por la policía de Guadalupe y corporaciones estatales en las colonias colindantes, las autoridades locales confirmaron que hasta el momento no se reportan personas detenidas por este robo.