¡Bloqueo en el Aeropuerto de Oaxaca! Miembros de la CNTE cierran el acceso vehicular EN VIVO
Evita embotellamientos causados por accidentes o protestas. Te brindamos reportes inmediatos y rutas libres en las carreteras del país.
El tráfico en carretera puede cambiar en cuestión de minutos, y por eso te ofrecemos un reporte vial verificado en tiempo real. Nos enfocamos en recopilar datos precisos sobre puntos críticos afectados por accidentes o marchas que paralizan la circulación.
Esta información detallada te permitirá anticiparte a los problemas y desviar tu camino por vías secundarias antes de quedar atrapado en un nudo vial. Antes de encender el motor, consulta nuestro reporte para asegurar un viaje tranquilo y eficiente en las carreteras de México.
Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 26 de mayo 2026?
Accidente provoca cierre parcial en la carretera Santa Cruz-Cananea
Las autoridades de tránsito informan sobre un percance automovilístico en el estado de Sonora que ha provocado la reducción de carriles en la carretera que conecta el entronque de Santa Cruz con Cananea.
La afectación al flujo vehicular se sitúa específicamente en las inmediaciones del kilómetro 090+800. Debido al cierre parcial de la ruta, la Guardia Nacional Carreteras exhorta a los automovilistas a conducir con extrema precaución y a respetar los señalamientos del personal desplegado en el sitio.
#TomePrecauciones en #Sonora se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 090+800, de la carretera Ent. Santa Cruz-Cananea. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/pZHv9uxpan— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 26, 2026
Tráfico lento rumbo a Cárdenas: Movilización afecta la circulación
En el estado de Tabasco persiste el avance de un grupo de inconformes que restringe de forma parcial el tránsito de vehículos sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.
La afectación al flujo vehicular se localiza en las inmediaciones del kilómetro 132+500, obstruyendo los carriles que conducen hacia la demarcación de Cárdenas. La Guardia Nacional Carreteras recomienda a los conductores que transitan por la región extremar precauciones y seguir las indicaciones del personal de vialidad.
En #Tabasco continúan viajando los #manifestates, afectando parcialmente la circulación, cerca del km 132+500, en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, con dirección a Cárdenas, Tabasco. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/uoj3EbA7K4— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 26, 2026
Caos en el Aeropuerto de Oaxaca: Manifestantes de la CNTE impiden el paso a automóviles
Se reporta el bloqueo definitivo a la entrada principal del Aeropuerto Internacional de Oaxaca debido a una manifestación realizada por miembros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Según los informes viales de las autoridades, el paso de vehículos se encuentra completamente restringido, permitiéndose únicamente el ingreso de los usuarios hacia las instalaciones de la terminal aérea por la vía peatonal.
#TomePrecauciones en el #AeropuertodeOaxaca se registra cierre total al acceso principal del interior Aeropuerto por presencia de personas cerca del km 000+300, de la carretera Oaxaca- Puerto Ángel, se proporciona solo ingreso peatonal. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/lwPiJL1Qaw— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 26, 2026
Tráfico lento rumbo a Salina Cruz por percance vial
Se reporta un incidente vehicular en el estado de Oaxaca que provoca la reducción de carriles sobre la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz.
La afectación vial se localiza a la altura del kilómetro 282+900, interrumpiendo el flujo de los automóviles que avanzan con rumbo hacia la localidad de Salina Cruz.
Ante este cierre parcial de la circulación, la Guardia Nacional Carreteras solicita a los usuarios de la ruta extremar cuidados y respetar los señalamientos de los oficiales en el lugar.
#TomePrecauciones en #Oaxaca se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 282+900, de la carretera Coatzacoalcos - Salinas Cruz, con dirección a Salina Cruz, Oax. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/nKocOUNbLg— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 26, 2026
Tráfico lento rumbo a Allende: Percance vial restringe la circulación
Las autoridades viales informan sobre un percance vehicular en el estado de Coahuila que restringe el paso en un tramo de la carretera Monclova-Piedras Negras.
El incidente se localiza en las inmediaciones del kilómetro 016+900, afectando de manera parcial el tránsito de los vehículos que avanzan con rumbo hacia la demarcación de Allende. Ante esta reducción de carriles, la Guardia Nacional Carreteras exhorta a los automovilistas a extremar cuidados al circular por el punto afectado.
#TomePrecauciones en #Coahuila se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 016+900, de la carretera Monclova - Piedras Negras, con dirección al municipio de Allende, Coah. Maneje con precaución. pic.twitter.com/d62HRGX2Po— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 26, 2026
Caos vial en Veracruz: Choque en la carretera Puebla-Córdoba restringe la circulación
Se reporta un percance vehicular en el estado de Veracruz que afecta la circulación sobre la carretera Puebla-Córdoba, específicamente a la altura del kilómetro 231+200.
El tránsito se encuentra parcialmente restringido en el carril con dirección a Córdoba. Las autoridades hacen un llamado a los automovilistas que circulan por la zona a extremar precauciones al conducir.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 231+200, de la carretera Puebla -Córdoba, con dirección a Córdoba, Ver. Maneje con precaución. pic.twitter.com/rzEonrqa2l— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 26, 2026
Cierre total en la Ensenada-Lázaro Cárdenas
Persiste el bloqueo absoluto en la autopista de Baja California a la altura del kilómetro 163+100, específicamente en la vía Ensenada-Lázaro Cárdenas, cerca del Ejido Tres Potrillos.
La Guardia Nacional Carreteras confirma que el cierre se debe a la concentración de personas en la zona y advierte que no existen rutas alternas disponibles para los conductores atrapados o en trayecto. Se insta a toda la población que transita por esta región a atender de manera estricta las indicaciones viales y las instrucciones del personal oficial presente.
Continúa en #BajaCalifornia cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 163+100, de la carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas, a la altura del Ejido Tres Potrillos, sin ruta alterna. Atienda indicación vial.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 26, 2026