Jornada roja en ZMG: Ataque a balazos y un misterioso deceso movilizan a la policía

Las emergencias médicas y los reportes delictivos no dieron tregua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco. Mientras los paramédicos lograban estabilizar a un ciudadano herido por proyectiles de arma de fuego, en otro punto de la ciudad los oficiales acordonaban la escena donde un hombre quedó sin vida junto a su bicicleta.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue atacado a balazos en la Col. Heliodoro Hernández Loza de Guadalajara; la víctima presenta dos impactos de bala.



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Reportan lesionado por arma de fuego en la Heliodoro, ZMG

El primer hecho se registró en el oriente de Guadalajara, concretamente en la esquina de las calles Luis Caballero y Miguel Noriega.

Habitantes de la colonia Heliodoro Hernández Loza llamaron a las líneas de emergencia tras percatarse de que un hombre yacía herido en el pavimento luego de escucharse varias detonaciones en los alrededores.

Víctima sobrevive con dos impactos de bala

Al sitio acudieron patrullas de la policía municipal y una ambulancia de los servicios médicos. Los paramédicos estabilizaron al afectado, quien presentaba dos heridas visibles causadas por proyectiles de arma de fuego, y lo trasladaron de urgencia a un puesto de socorros; la zona quedó bajo resguardo de los uniformados mientras el Ministerio Público tomaba conocimiento para iniciar las pesquisas.

Ciclista pierde la vida en calles de La Perla

El segundo reporte movilizó a las autoridades hacia el cruce de Esteban Alatorre y Mario Jiménez, en la colonia La Perla. Vecinos que pasaban por el sector observaron a un hombre tirado en la vía pública junto a manchas de sangre, por lo que solicitaron el arribo inmediato de personal médico para revisar su estado físico.

Rescatistas confirman el deceso de un adulto mayor

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al punto para intentar brindar los primeros auxilios, pero confirmaron que el hombre, de entre 55 y 60 años de edad, ya no presentaba signos vitales.

Según las primeras indagatorias, la víctima viajaba a bordo de una bicicleta de la cual cayó repentinamente, quedando tendida sobre la banqueta.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre cayó de su bicicleta y perdió la vida, autoridades investigan el motivo de su deceso; los hechos se registraron en calles de la Col. La Perla en Guadalajara.



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Forenses investigan las causas del fallecimiento

La escena permaneció acordonada por los elementos de la policía municipal para resguardar el cuerpo y los indicios. El Ministerio Público ordenó el traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde los médicos legistas realizarán la autopsia para determinar si la muerte fue provocada por el golpe de la caída o si se debió a alguna otra razón.