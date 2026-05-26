¡De terror! Abandonan hielera con restos humanos en calles de Ecatepec, Edomex

Ante la vista de todos y a plena luz del día, vecinos de Ecatepec localizaron una hielera de unicel que en su interior contenía una cabeza humana, lo que desató una intensa movilización en calles del Estado de México (Edomex).

El hallazgo ocurrió alrededor del mediodía de este lunes 25 de mayo, luego de que transeúntes les llamara la atención una hielera abandonada sobre la colonia Santa María Tulpetlac.

Macabro hallazgo: localizan una cabeza humana en Ecatepec, Edomex

Ante lo que era un “paquete sospechoso”, elementos de la policía municipal arribaron frente a una vivienda ubicada en la calle Hidalgo, lugar en el que la hielera fue abandonada, sin que hasta el momento se tengan sospechosos.

Al comprobar que se trataban de restos humanos, peritos de la Fiscalía mexiquense acordonaron la zona para poder recoger todos los indicios posibles.

De igual forma, los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para iniciar con la identificación forense, y de igual forma analizar posibles coincidencias con reportes de personas desaparecidas.

Analizarán cámaras de seguridad para rastrear posibles sospechosos

A pesar de que el paquete fue dejado en plena avenida y a la luz del día, hora en que decenas de personas salen para recoger a sus hijos o ir a comprar para la comida, no se sabe quién pudo haber dejado la hielera.

Por ello, las autoridades analizarán las cámaras de seguridad para identificar a quien o a quienes dejaron los restos humanos, de igual forma, trazar una ruta que permita dar con su paradero.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, por lo que autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.

Identifican restos localizados en una hielera en Culiacán, Sinaloa

Un caso similar ocurrió la noche del jueves 21 de mayo, pero en Culiacán, Sinaloa. Autoridades localizaron una hielera roja con tapa blanca abandonada junto a un mensaje, en la calle Tarahumaras y Pastor Rovaix.

Días más tarde, la Fiscalía informó que mediante análisis, se permitió saber que los restos humanos pertenecen a Nain Francisco “N”, de 18 años.

Joven que fue visto por última vez ese mismo día, alrededor de las 15:20 horas, en el fraccionamiento Alturas del Sur, al sur de la capital sinaloense. De acuerdo con vecinos, Nain fue “levantado” por sujetos desconocidos, sin que nunca más se volviera a saber de él.

