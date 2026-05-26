¡Más de 200 años de cárcel! Condenan a dos secuestradores en Edomex

Dos hombres acusados de secuestro agravado y homicidio fueron sentenciados a 220 años de prisión cada uno en el Estado de México, luego de que la Fiscalía mexiquense acreditó su responsabilidad en un caso ocurrido en el municipio de Nicolás Romero.

La condena fue dictada contra Giovanni Llanas Galindo y Víctor Ricardo Hernández González, alias “El Huevo”, quienes además deberán pagar una multa millonaria por los delitos cometidos.

El caso ocurrió en abril de 2025 y generó indignación debido a la violencia con la que actuaron los responsables, quienes secuestraron a dos personas y posteriormente abandonaron sus cuerpos en otro municipio del Valle de México.

¿Qué pasó en el caso de secuestro en Nicolás Romero?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2025 en calles de la colonia Clara Córdova, en Nicolás Romero.

Las víctimas se encontraban acompañadas de otra mujer cuando al sitio llegó un vehículo color vino en el que viajaban los ahora sentenciados y otro sujeto más.

Según las autoridades, después de bajar del automóvil, los agresores sacaron un arma de fuego y amenazaron a las víctimas para obligarlas a subir al vehículo. Tras privarlas de la libertad, las trasladaron a otro punto desconocido.

Un día después, el 9 de abril, una persona observó cómo Giovanni Llanas Galindo y Víctor Ricardo Hernández González abandonaban los cuerpos en la colonia Bosques de Ixtacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

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Giovanni Llanas Galindo y Víctor Ricardo Hernández González, fueron sentenciados a 220 años de prisión, cada uno, por su responsabilidad en el delito de secuestro con agravante de causar la muerte en agravio de dos víctimas.https://t.co/txN49es0Vd pic.twitter.com/fbKEDYooQ3 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 26, 2026

Fiscalía del Edomex logró sentencia de 220 años contra secuestradores

Luego del hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía mexiquense inició una investigación que permitió identificar y detener a los responsables.

Con las pruebas reunidas durante el proceso judicial, un juez determinó imponer una condena de 220 años de prisión para cada uno de los implicados por el delito de secuestro con agravante de causar la muerte.

Además de la pena en prisión, ambos fueron sancionados con una multa de 2 millones 36 mil 520 pesos y también perdieron sus derechos civiles y políticos.

Los sentenciados permanecen recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

