¡Evita multas! Así puedes sacar el permiso para circular sin placas en Edomex de forma rápida y en línea

¡Rápido y fácil! Así puedes obtener tu permiso temporal para circular sin placas en el Edomex. Si eres automovilista y estás en el proceso de alta de láminas, cambio de propietario o regularización vehicular, existen alternativas para que puedas transitar y evitar costosas multas.

Obtén tu permiso provisional para circular sin placas en el Edomex

El trámite puede hacerse completamente en línea y está pensado para dueños de vehículos nuevos o usados que todavía no cuentan con placas; con este permiso provisional, los automovilistas pueden circular legalmente mientras concluyen su proceso vehicular en el Estado de México, sin necesidad de acudir desde el inicio a oficinas gubernamentales.

La autorización tiene una vigencia máxima de 30 días y únicamente puede tramitarse una vez por ejercicio fiscal; además, solo aplica para contribuyentes con domicilio en territorio mexiquense y que necesiten movilizar su unidad mientras concluyen trámites relacionados con placas o tarjeta de circulación.

¿Cómo sacar el permiso provisional para circular sin placas en Edomex?

Primero debes ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex; una vez dentro, tendrás que dirigirte al apartado de Control Vehicular y seleccionar la opción de Trámites Electrónicos. Ahí aparecerá el permiso para vehículo nuevo o usado.

Después deberás capturar la información solicitada y subir tus documentos en formato digital; las autoridades piden archivos en PNG, JPG o TIF con un peso menor a 2 MB.

Cuando el sistema valide la información, podrás descargar el Formato Universal de Pago y la solicitud correspondiente.

Tras realizar el pago en bancos o centros autorizados, el sistema permitirá descargar el permiso provisional para circular sin placas; el documento deberá portarse durante los traslados mientras concluye el trámite definitivo de emplacamiento.

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Estos son los documentos que necesitas para hacer el trámite

Antes de iniciar el proceso, es importante tener lista toda la documentación para evitar rechazos o retrasos; las autoridades solicitan identificación oficial vigente, CURP y un comprobante de domicilio que acredite residencia en el Estado de México.

También será necesario presentar factura de origen, carta factura o algún documento que compruebe la propiedad del vehículo; en caso de unidades usadas, se deberá agregar el comprobante de baja de placas.

Otro requisito indispensable es el comprobante de pago de derechos, mismo que puede obtenerse desde el Portal de Servicios al Contribuyente; una vez reunidos todos los documentos, el trámite puede completarse en línea en pocos minutos.