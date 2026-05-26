Emiten DOBLE Alerta AMBER en el Edomex; desaparecieron dos niños de 4 meses y 2 años de edad

En el Estado de México, la Fiscalía emitió una doble Alerta AMBER para dar con el paradero de dos niños de 4 meses y dos años de edad: Melody Valentina y Liam Mateo Jácome Enríquez.

Melody Valentina Jácome Enríquez tiene un metro de estatura, pesa 4 kilogramos, tiene complexión delgada, cara ovalada, tez morena clara, cejas semipobladas, cabello lacio color negro, nariz convexa, ojos café oscuro pequeños, labios delgados, boca chica, mentón cuadrado.

Mientras que su hermano, Liam Mateo Jácome Enríquez, tiene un metro de estatura, pesa 12 kilogramos, tiene cara redonda, tez morena clara, cejas semipobladas, cabello lacio y negro, nariz convexa, ojos chicos café oscuro, labios medianos, boca mediana, mentón cuadrado. Vestía short de mezclilla azul, playera azul y tenis negros.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/1OYmnO4kyx — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 25, 2026

Ambos pequeños desaparecieron el 22 de mayo de 2026 en el municipio de Temamatla. La Fiscalía General del Edomex llamó a la ciudadanía a brindar información sobre la ubicación de ambos menores de edad a los teléfonos 800 00 854 00 o 800 89 029 40.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo que se activa en situaciones críticas relacionadas con la desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal objetivo es movilizar a la sociedad para colaborar en la localización de niñas, niños y adolescentes, con el fin de garantizar su pronta recuperación en condiciones seguras.

Este sistema de búsqueda se difunde a través de diversos canales de comunicación, como radio, televisión, anuncios en la vía pública, así como en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que permiten la recepción de información en tiempo real.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, incluidos México y Estados Unidos, lo que refuerza la cooperación internacional en casos de desaparición infantil.

Así se activa una Alerta AMBER

Para iniciar una Alerta AMBER, es necesario realizar una llamada al número nacional 800 00 854 00, el cual se encuentra disponible las 24 horas del día durante todo el año.

Además, los familiares de la persona menor de edad deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad, ya que esto permite agilizar el proceso. La activación de la alerta ocurre de forma inmediata una vez que no se cuenta con información sobre el paradero del menor.

