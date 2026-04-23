Madre de Lina Alejandra Rodríguez exige justicia tras el asesinato de su hija en Chihuahua

La exigencia de justicia por el caso de Lina Alejandra Rodríguez ha comenzado a tomar fuerza en Chihuahua, luego de que su madre alzara la voz tras el crimen que le arrebató la vida la tarde del 22 de abril.

Lina, reconocida como líder de mujeres ganaderas, fue asesinada en su propio negocio, en un hecho que ha generado indignación y vuelve a poner sobre la mesa la violencia que enfrenta el sector rural en el país.

Madre de Lina Alejandra exige justicia por el asesinato de su hija

La rabia, el dolor y la exigencia de justicia marcaron las palabras de la madre de Lina Alejandra Rodríguez, quien alzó la voz tras el crimen que le arrebató la vida a su hija en Chihuahua.

“Estoy llena de rabia y de dolor, de impotencia… exijo justicia”, expresó, dirigiendo su mensaje a las autoridades estatales y federales, mientras describía a Lina como una mujer ganadera, empresaria y trabajadora que, con esfuerzo, fue construyendo su camino paso a paso, hasta que, aseguró, la envidia acabó con su vida.

“Hoy mi corazón sangra de dolor y pido justicia y justicia divina”, mencionó la madre de Lina Alejandra Rodríguez, por medio de sus redes sociales.

La organización Mujeres Ganaderas de México (MUGAM) también expresó su profundo dolor e indignación. En un comunicado, describieron a Lina como una mujer de fe, madre de cuatro hijos y una trabajadora incansable, cuya muerte representa, “la expresión más cruda de la violencia que vivimos en nuestro país”, dejando un vacío imposible de llenar en el sector ganadero.

Le arrebatan la vida a líder ganadera en Chihuahua

De acuerdo con los reportes policiales, el ataque ocurrió en el negocio “Agro-Cali”, ubicado en la salida hacia La Junta, donde un hombre ingresó al establecimiento y, con un arma blanca, agredió de forma directa a las mujeres que se encontraban trabajando.

Lina perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que otra mujer fue trasladada de emergencia a un hospital.