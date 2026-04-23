Entraron a domicilios, quemaron casas y secuestraron a pobladores: Sujetos armados siembran miedo en Aldama y Ojinaga, Chihuahua

Fue desde este martes 21 de abril que pobladores de Aldama y Ojinaga, Chihuahua, vivieron horas de terror por diversos ataques que incluyen casas quemadas, balaceras y narcobloqueos.

Los delincuentes entraron a los municipios, dejando siete casas incendiadas y el reporte de al menos dos personas secuestradas.

Horas de terror en #Chihuahua por jornada violenta



Habitantes de la zona entre Aldama y Ojinaga vivieron momentos de miedo tras una serie de hechos violentos en menos de 24 horas.



Sujetos armados irrumpieron en comunidades, incendiaron al menos 7 viviendas y privaron de la… pic.twitter.com/PeLlRWFfnn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

Sujetos armados provocan terror en Aldama y Ojinaga, Chihuahua

Todo detonó cuando camionetas llenas de hombres armados ingresaron a las poblaciones de Falomir y El Pueblito. Sin dar explicaciones, los agresores irrumpieron en varios domicilios, sacaron a la gente y le prendieron fuego a las viviendas.

Operativo por ataques en Chihuahua: Helicópteros y balazos

Para el miércoles por la tarde, el Ejército Mexicano y la policía estatal desplegaron un operativo de respuesta. La clave fue un helicóptero que detectó movimiento de civiles armados desde el aire, lo que llevó a las tropas terrestres hasta un rancho en la zona de Aldama.

Al intentar realizar el aseguramiento del inmueble, los uniformados fueron recibidos a balazos, desatando un enfrentamiento que se escuchó a kilómetros de distancia.

Narcobloqueos y una tienda en llamas

Como respuesta al avance de las autoridades, los delincuentes aplicaron su táctica de escape: provocar caos. Secuestraron un camión de carga y lo atravesaron en la carretera que conecta Aldama con Ojinaga para frenar el paso de los refuerzos.

Casi al mismo tiempo, le prendieron fuego a una tienda de conveniencia y lanzaron "ponchallantas" en las vialidades principales, buscando colapsar cualquier intento de persecución.

Aldama bajo resguardo por orden municipal

Ante la gravedad de los hechos y la cercanía de las balaceras, la presidenta municipal de Aldama emitió una alerta urgente a la población, pidiéndoles no salir de sus casas bajo ninguna circunstancia.

Las clases y actividades comerciales se suspendieron, mientras el humo de los bloqueos y del negocio incendiado sembraron miedo entre la gente.

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Malandros atacaron Aldama y Ojinaga, bloquearon la Chihuahua – Aldama, en la zona de El Rebaje



La disputa es entre “Los Cabrera y La Línea”, y como de costumbre quemaron un Oxxo pic.twitter.com/uPhyPmARvf — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) April 22, 2026

¿Cuál es el saldo de los hechos delictivos en Chihuahua?

En menos de 24 horas, la franja entre Aldama y Ojinaga se convirtió en una zona de desastre. Aunque las autoridades lograron resguardar el rancho donde encontraron camionetas y armamento, no se reportan detenidos hasta el momento. El operativo continúa vigilando la regió que sufrió los hechos delictivos entre este martes y miércoles.