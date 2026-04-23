IMSS aclara video de presunta agresión a adulto mayor en clínica; piden no dejarse engañar

¡Indignante! En redes sociales comenzó a circular un video que presuntamente exhibe el mal actuar del personal médico de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tamaulipas.

Se desconoce la fecha en que fue grabado el video. Sin embargo, hasta este momento, la institución no ha dado a conocer un comunicado en el que aclare los hechos ocurridos, ni las posibles repercusiones para las personas involucradas.

Difunden video de agresión a adulto mayor en clínica del IMSS

De acuerdo con testigos, el señor pidió hablar con el doctor del área de Reumatología, luego de no recibir su tratamiento completo. En el video se observa cómo el adulto mayor, quien carga su bastón, toca la puerta; en ese momento, un hombre, quien se presume es el médico, le dice de manera grosera: " ¿ Qué quiere? Estoy ocupado".

El derechohabiente intenta hablar, pero el personal no escucha y procede a cerrarle la puerta en la cara. Al verse frustrado, el paciente empieza a reclamar: “Necesito mi medicamento, doctor; ¿por qué me quieren matar? La vez pasada me dieron medicamentos diferentes”.

#Alerta 🚨⚠️ ADULTO MAYOR DENUNCIA FALTA DE ATENCIÓN EN CLÍNICA ⚠️🏥



Un video muestra a un adulto mayor solicitando medicamentos en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas, donde denuncia falta de atención.



Las imágenes han generado indignación y… pic.twitter.com/aVcM0TuiZE — Álvaro Obregón Digital 🇲🇽🫶🏼 (@_AOdigital) April 23, 2026

En medio del altercado llegó un guardia de seguridad, quien le aseguró al adulto mayor que en un momento saldría otra doctora; sin embargo, el hombre insistió en que lo quieren matar y que por eso le están dando mal el tratamiento.

En las imágenes se puede ver cómo algunas personas intentan ayudar al señor para que sea atendido, pero sin obtener respuesta inmediata.

¿Qué dijo el IMSS tras video viral?

A pesar de que el video se volvió viral en redes sociales, la dependencia no ha emitido ningún comunicado respecto al material difundido. Se desconoce si el derechohabiente recibió la atención y sus medicamentos; sin embargo, la actitud del personal médico quedó exhibida.

Pero no solo se trata del actuar de médicos o enfermeras, sino también del desabasto de insumos y medicamentos, una problemática que en los últimos años ha evidenciado la crisis que atraviesa el sistema de salud en México