15 menores lesionados por volcadura de transporte escolar en carretera México-Toluca

La volcadura de un transporte escolar en la carretera México-Toluca desató caos, tráfico intenso y alerta vial este jueves 23 de abril, tras dejar 15 menores lesionados en la colonia Las Lajas, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.

La unidad quedó recostada sobre su costado en el carril central, mientras automovilistas que circulaban en la zona reducían la velocidad y algunos se detenían para ayudar; en cuestión de minutos, paramédicos ingresaron entre los vehículos para atender a los estudiantes, mientras elementos de seguridad acordonaban la zona para evitar otro incidente.

¿Cómo ocurrió la volcadura del transporte escolar en la carretera México-Toluca?

Todo pasó en segundos; la vagoneta avanzaba por la carretera México-Toluca cuando, a la altura de Las Lajas, perdió estabilidad y terminó volcada sobre uno de sus costados en el carril central.

Los estudiantes que viajaban en la unidad, de entre 13 y 14 años de la Secundaria 211 'Antonio Castro Leal' del turno vespertino, fueron valorados en el sitio y, de acuerdo con los reportes preliminares, sus lesiones no ponen en riesgo la vida.

Sin embargo, una adolescente fue trasladada a una clínica cercana ante la sospecha de una fractura interna, lo que activó atención médica especializada fuera del lugar del accidente.

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#AlMomento, informo que atendemos la volcadura de un transporte escolar en la Colonia Las Lajas, Alcaldía Cuajimalpa. En el lugar, 15 alumnos resultaron lesionados y fueron atendidos por personal paramédico. Continuamos laborando en la zona para liberar la vía pública.… pic.twitter.com/UvydoZ1kGP — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 23, 2026

Carretera México-Toluca: Entre tráfico, padres desesperados y emergencia HOY

Minutos después del accidente, padres y tutores comenzaron a llegar a la zona para conocer el estado de sus hijos; algunos permanecieron a un costado de la carretera mientras continuaban las maniobras de auxilio y retiro de la unidad siniestrada.

La volcadura del transporte escolar obligó a implementar un operativo para liberar la vialidad, ya que la unidad quedó atravesada en el carril central; grúas y personal operativo trabajaron en el sitio para restablecer el flujo vehicular, en medio de tráfico intermitente.

En el lugar, el conductor señaló que la unidad fue movida después del incidente, lo que podría influir en la validez del seguro; este aspecto será revisado por las autoridades correspondientes conforme avancen las investigaciones.