“No me alce la voz”: separan a guardia del IMSS en Ensenada por agredir verbalmente a pacientes | VIDEO

Una denuncia por presunto maltrato a pacientes encendió la polémica en el Hospital General Regional No.23 del IMSS en Ensenada, donde una guardia de seguridad fue señalada por agredir verbalmente a derechohabientes en el área dehemodiálisis.

El caso, que se viralizó bajo la frase “No me alce la voz”, derivó en la separación inmediata del personal involucrado y en el compromiso del instituto de reforzar el trato digno.

Guardia de seguridad le grita a pacientes de hemodiálisis en Ensenada

La indignación escaló en el Hospital General Regional (HGR) No. 23 del IMSS en Ensenada, luego de que un derechohabiente denunciara los malos tratos hacia pacientes especialmente en el área de hemodiálisis por parte de personal de seguridad.

De acuerdo con la denuncia, la situación ocurrió mientras se realizaban labores de organización del acceso vehicular en la zona destinada a pacientes de hemodiálisis, lo que provocó inconformidad entre los usuarios y generó un momento de tensión.

Indignación en el @Tu_IMSS de Ensenada



Una guardia de seguridad fue captada con trato prepotente hacia pacientes en el área de hemodiálisis del Hospital General Regional 23.



Tras la denuncia, el IMSS informó que ya fue despedida y aseguró que reforzará la capacitación para… pic.twitter.com/CEBSChwEDo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

En el video se escucha cómo la mujer le grita a los pacientes: “Va a pasar al último, porque yo lo digo, señor, desde hace rato le pasé, claro que le pasé, evítese la pena de que ahorita lo reporte allá, así que los dos, guarden silencio, se esperan aquí adelante… No es cierto, está alzando la voz, no me alce la voz”.

Sin embargo, la reacción del personal de seguridad no se habría apegado a los protocolos de trato digno establecidos por el instituto.

Retiran de su cargo a guardia de seguridad del IMSS en Ensenada

Ante lo ocurrido, el IMSS Baja California informó que el personal involucrado fue separado de su cargo de manera inmediata.

A través de un comunicado oficial, la subdirectora administrativa del HGR No. 23, Brenda Ivonne Calvo Geneses, y la directora de la unidad, Gabriela Tofoya Vargas, reiteraron el rechazo a cualquier conducta que vulnere el respeto hacia la derechohabiencia.

“En el IMSS Baja California rechazamos cualquier conducta que no privilegie el respeto hacia la derechohabiencia”, señalaron, al tiempo que aseguraron que se reforzará la capacitación del personal para garantizar un trato digno.

Asimismo, el instituto indicó que se implementarán acciones para mejorar el acceso y el orden en la unidad médica, con el objetivo de brindar una atención más ágil y segura a los pacientes.