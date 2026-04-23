Macabro hallazgo en Morelos: Localizan cuerpos en un plantel educativo de Atlatlahucan

Autoridades del estado de Morelos confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en la comunidad de San Miguel Tlaltetelco, en el municipio de Atlatlahucan.

Tras una denuncia anónima que indicaba la presencia de personas enterradas en el predio de un centro educativo, autoridades llegaron al sitio para realizar las búsquedas.

Encuentran cuerpos en centro educativo de Morelos

El hallazgo se ubicó sobre el Camino Real a Totolapan, casi esquina con la calle 17. Los restos óseos sobresalían de la tierra en un área donde se realizaban trabajos de construcción dentro del plantel.

Al tratarse de una propiedad privada, los agentes no pudieron intervenir de inmediato; fue necesario gestionar una orden judicial para realizar la exhumación y las excavaciones correspondientes sin violentar la ley.

De un reporte preliminar a dos víctimas confirmadas

Aunque en las primeras inspecciones se hablaba de un solo cuerpo, la realidad salió a la luz la tarde de este martes 21 de abril. Una vez que el personal de la Fiscalía Regional Oriente obtuvo la orden y comenzó a remover la tierra con equipo especializado, se confirmó que no era una, sino dos las víctimas localizadas en el sitio.

Los cuerpos estaban en una fosa improvisada, lo que desató de inmediato una carpeta de investigación por homicidio.

¿Quiénes son las dos víctimas encontradas en Morelos?

Hasta el momento, las autoridades mantienen los cuerpos en calidad de desconocidos. Peritos en criminalística y medicina forense trabajan en la identificación de los restos, analizando prendas o señas particulares que ayuden a saber quiénes eran.

La zona permaneció acordonada bajo custodia policial.

Operativo y trabajos de exhumación por cuerpos hallados en Morelos

El proceso para recuperar los restos fue minucioso. Desde el reporte inicial hasta la culminación de los trabajos el martes por la tarde, los agentes de investigación recolectaron indicios en el predio baldío y la zona de construcción.

Se busca determinar cuánto tiempo llevaban los cuerpos ahí y si fueron asesinados en el lugar o simplemente abandonados aprovechando la soledad de la obra durante las noches.

Inseguridad bajo la lupa en Morelos

Este suceso ha encendido las alarmas en los municipios de Morelos. El hecho de que se elija un plantel educativo para ocultar víctimas refleja el nivel de inseguridad que se vive en el estado.