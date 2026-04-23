Aseguran presunto invernadero clandestino de marihuana dentro de una casa en Zapopan

Durante la noche de este miércoles, una intensa movilización por parte de elementos de la Policía del Estado tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Paseos del Sol, en el municipio de Zapopan. El operativo se derivó del hallazgo de un cultivo de presunta marihuana al interior de una vivienda ubicada en una zona de alta afluencia vehicular.

Hombres con actitud nerviosa alertaron a elementos de la policía sobre el presunto invernadero de marihuana

Los hechos ocurrieron específicamente sobre la lateral de la Avenida Mariano Otero, en su cruce con la calle Simón La Plaza. Según los primeros informes, los oficiales estatales se encontraban realizando un recorrido de vigilancia de rutina por la zona cuando detectaron la presencia de varios sujetos sospechosos a las afueras de una finca.

🔴 #IMPORTANTE | Aseguran una vivienda con decenas de plantas de presunta marihuana en la Col. Paseos del Sol, en Zapopan. 🌿🚓🚨



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/PRQJyb5MzZ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 23, 2026

Al percatarse de la cercanía de las unidades policiales, los individuos mostraron una actitud evasiva y nerviosa, retirándose rápidamente del lugar antes de que los uniformados pudieran interceptarlos. Este comportamiento alertó a los elementos, quienes procedieron a realizar una inspección visual en el perímetro de la propiedad.

Localizan macetas con droga al interior de la finca

Al acercarse al inmueble, los oficiales notaron que la puerta principal de la vivienda se encontraba entreabierta. Al asomarse para verificar la situación, localizaron a simple vista diversas macetas que contenían plantas con las características propias de la marihuana, distribuidas en lo que parece ser el área de ingreso y el interior de la casa.

Ante el descubrimiento, los elementos de la Secretaría de Seguridad resguardaron de inmediato el perímetro. Se presume que, además de lo visible desde el exterior, existen más plantas y material relacionado con el cultivo de enervantes dentro de las habitaciones del domicilio, por lo que el sitio fue acordonado para evitar la alteración de la escena.

Sin detenidos y bajo investigación oficial

A pesar del despliegue de las autoridades en las calles aledañas, no se logró la captura de las personas que huyeron del sitio. Hasta el momento, el inmueble permanece bajo custodia de la Policía del Estado, en espera de que se ejecuten las diligencias correspondientes.

El caso ya fue notificado al Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y solicitar la orden de cateo necesaria para inspeccionar a fondo la vivienda y asegurar formalmente el cargamento. Este evento resalta las acciones de patrullaje preventivo que se mantienen de forma permanente en los sectores estratégicos del municipio de Zapopan para combatir el narcomenudeo.

