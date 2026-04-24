¡10 días prófugo! Detienen a sujeto que agredió a su pareja en Chiapas; Ana Luisa continúa recuperándose

Fue detenido el presunto agresor de la joven Ana Luisa en Cintalapa, Chiapas, una mujer que fue atacada con un machete por su entonces pareja, Pablo “N”, informó el Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.

A 10 días del brutal ataque, el funcionario confirmó la captura del sujeto por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y por quien ofrecieron hasta 500 mil pesos para dar con su paradero.

¿Qué le pasó a Ana Luisa en Cintalapa, Chiapas?

El pasado lunes 13 de abril, Ana Luisa mantuvo una fuerte discusión con su pareja, sin imaginar que el sujeto le respondería atacándola con un machete.

Las heridas provocaron que la mujer presentara una contusión en la cabeza y la mutilación de ambos brazos, por lo que pasó varios días internada en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.

Familiares relataron que la joven madre sufría de violencia por parte de Pablo. Temiendo por su vida, la víctima levantó una denuncia en su contra, pero, a pesar de la orden de restricción, el sujeto siempre volvía a la casa de la joven, agrediéndola frente a sus hijos.

¿Qué se sabe de la captura de sujeto que golpeó a su pareja en Chiapas?

Mediante sus redes sociales, el fiscal informó la detención del sujeto, quien presuntamente huyó de Cintalapa y se internó en una zona boscosa después de los hechos.

“En las próximas horas daré más detalles del caso. Les aseguro que no habrá impunidad ante este lamentable hecho”, señaló el funcionario.

El detenido podría enfrentar una condena de hasta 50 años de prisión, además de multas por 932 UMA, equivalentes a más de 100 mil pesos.

En el Código Penal del Estado, se señala que el delito de feminicidio puede castigarse con penas de hasta 100 años de cárcel, por lo que en este caso, las penas pueden reducirse al tratarse de un grado de tentativa.

Ana Luisa se recupera tras perder ambos brazos

Aunque las lesiones que sufrió la joven fueron de gravedad, el estado de salud de Ana Luisa mejora paulatinamente. Desde hace varios días, ciudadanos se han organizado para brindarle apoyo en sus gastos médicos, luego de que perdiera ambos brazos.

