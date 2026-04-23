Segundos antes del ataque en Teotihuacán: Video revela cómo el tirador subió a la Pirámide de la Luna

Revelan los segundos antes del ataque: El horror de lo ocurrido el pasado lunes en Teotihuacán que dejó a dos personas muertas continúa revelando material grabado por los mismos asistentes que vivieron momentos de angustia .

Gracias al material captado por Joel Torres, un visitante de Dallas que recorría la zona con su familia, se ha podido reconstruir el comportamiento de Julio César Jasso Ramírez segundos antes de que la Calzada de los Muertos se tiñera de sangre.

🇲🇽Nuevo video del asesino de Teotihuacan llegando a la pirámide de la Luna...



Esta es la grabación Joel Torres, turista de Dallas, que pudo inmortalizar el momento de terror que vivió junto a su familia durante el tiroteo ocurrido en las Pirámides de Teotihuacán.



“Pensamos que… pic.twitter.com/AaoMGdaYRK — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) April 23, 2026

Revelan video del agresor en Teotihuacán segundos antes de que iniciara el ataque

En las imágenes se observa a Julio César, un joven de 27 años, subiendo con paso firme hacia el primer nivel de la Pirámide de la Luna.

Julio, quien parecía ser un simple turista más cargando una mochila, terminó sacando un revólver calibre .38 y atacando a decenas de personas.

Gracias a la edición de una cámara 360, se logró enfocar su trayecto, mostrando cómo el agresor llega al nivel deseado y se prepara para lo que las autoridades han calificado como una tendencia "copycat" (imitador de masacres internacionales).

Así fue el momento exacto en que agresor de Teotihuacán atacó

En el video se ve cómo el sujeto se detiene, se quita la mochila y extrae algunos objetos antes de que el sonido de los disparos rompa el ambiente. No hubo gritos previos ni advertencias; la grabación capta el instante en que se escuchan los disparos y se desata una estampida.

Los turistas que aparecen en el cuadro se quedan estáticos por un par de segundos, intentando descifrar si el estruendo era parte de alguna actividad, hasta que la realidad del tiroteo los obliga a bajar desesperadamente.

En el material, que dura algunos minutos, se puede ver desde el momento en que el agresor subió la pirámide hasta que algunas víctimas bajan y huyen de él.

Neutralizan a agresor de Teotihuacán: ¿cómo murió?

Tras los primeros disparos que hirieron a 13 personas y mataron a una ciudadana canadiense, las fuerzas de seguridad actuaron para frenar el ataque. Según los reportes oficiales, Julio César fue neutralizado con un disparo en la pierna mientras intentaba huir. Sin embargo, en un último acto de violencia, el agresor logró escalar hacia un costado de la pirámide, donde finalmente se quitó la vida antes de ser capturado.

🇲🇽 Un nuevo video difundido en redes sociales muestra momentos previos al ataque armado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán el pasado lunes.



Las imágenes, compartidas por Joel Torres en Facebook, captan a Julio César Jasso mientras asciende a la primera plataforma de… pic.twitter.com/A3NsUEv6Lb — INFO7MTY (@info7mty) April 23, 2026

¿Cuántas víctimas hubo del ataque en Teotihuacán?

El saldo final es de dos personas fallecidas (el atacante y la turista extranjera) y 13 lesionados. Entre los heridos se encuentran dos niños de 6 y 13 años.

Agresor de Teotihuacán era un "copycat"

La frialdad con la que se observa a Julio César en el video ha dejado una sensación de vulnerabilidad en una de las zonas arqueológicas más visitadas del país.