Caso Teotihuacán: Familia del tirador recibe el cuerpo tras concluir peritajes

Este jueves 23 de abril se confirmó que los familiares de Julio César Jasso Ramírez, tirador en Teotihuacán, recibieron el cuerpo del joven de 27 años tras cumplirse los protocolos que marca la ley estatal.

El Servicio Médico Forense en Texcoco realizó los procesos necesarios y entregó el cuerpo que fue reclamado el 21 de abril.

#JustoAhora ⭕️ Entregan cuerpo de agresor de Teotihuacán



La @FiscaliaEdomex entregó a sus familiares el cuerpo de Julio César Jasso Ramírez, quien disparó contra turistas en la Pirámide de la Luna.



El cadáver permanecía en la sede de Texcoco desde el lunes, donde se le… pic.twitter.com/87lm4O1Mif — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

¿Cuánto tiempo estuvo en la morgue el cuerpo del tirador de Teotihuacán?

Desde el mediodía del lunes, cuando fue localizado sin vida en las escalinatas del monumento, el cuerpo permaneció bajo resguardo de la Fiscalía del Estado de México. Durante este tiempo, los peritos realizaron la necropsia de rigor y diversas pruebas de balística y toxicología.

Fue hasta este jueves que sus familiares presentaron la documentación necesaria para acreditar el lazo consanguíneo, permitiendo que los restos fueran retirados de la sede ministerial para los servicios funerarios.

¿Cuántas víctimas hubo por el tiroteo en Teotihuacán?

Julio César dejó una estela de violencia que incluyó a 13 personas lesionadas y una persona fallecida, siete de ellas directamente por impactos de bala.

El caos, que inició cerca de las 11:30 horas, obligó a una movilización masiva de la Guardia Nacional y la policía estatal para desalojar a cientos de visitantes que quedaron atrapados entre los disparos.

Víctimas de cuatro continentes

La balacera en Teotihuacán no fue un evento local. La Fiscalía confirmó que entre los heridos hay ciudadanos de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Rusia. Lo más doloroso del reporte es la presencia de dos menores de 13 y 6 años.

Surge nuevo video sobre el ataque en Teotihuacán



Captan la llegada del tirador a la pirámide de la Luna: "pasó frente a nosotros"



Momentos después comienzan los disparos y el terrorpic.twitter.com/T2Ex5BrTgb — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 23, 2026

¿Qué le pasó al tirador de Teotihuacán?

Las investigaciones preliminares apuntan a que Jasso Ramírez actuó bajo un plan de ataque directo contra los turistas. Tras disparar y tomar rehenes momentáneos, el sujeto se vio rodeado por las fuerzas de seguridad.

Según los peritajes realizados antes de entregar el cuerpo, se presume que el agresor decidió quitarse la vida tras herir mortalmente a la turista canadiense, evitando así ser capturado por los agentes que ya habían ingresado al recinto arqueológico.

Con la entrega del cuerpo de Julio César, la Fiscalía cierra una etapa de la investigación de campo. Mientras el agresor es entregado a sus familiares, las autoridades mexicanas mantienen la coordinación con las embajadas para el seguimiento de los heridos.