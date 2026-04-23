Mono araña sufre descarga eléctrica y sobrevive de milagro en Guadalajara

Un mono araña, una de las especies más vulnerables en México, estuvo a punto de morir tras recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba entre los árboles de una colonia en Guadalajara, Jalisco.

Esta especie se trata de un animal protegido por la ley debido a su riesgo de desaparecer. El rescate ocurrió en la colonia Benito Juárez, en el cruce de las calles Sucre y Guaraní, donde elementos del grupo Guardabosques realizaban un recorrido de vigilancia.

¿Cómo ocurrió el accidente del mono araña en Guadalajara?

De acuerdo con los reportes, los oficiales detectaron al mono araña mientras jugaba entre los árboles de la zona. Todo parecía normal hasta que el animal se asustó por los ladridos de varios perros cercanos.

En su intento por huir, el ejemplar tuvo contacto con cables eléctricos, lo que provocó que recibiera una fuerte descarga. El incidente generó preocupación inmediata entre los elementos de seguridad, quienes solicitaron apoyo para poder rescatarlo sin poner en riesgo su vida.

¿Quiénes rescataron al mono araña tras la descarga eléctrica?

Tras el reporte, personal especializado acudió al lugar. Con apoyo de Bomberos de Guadalajara, los oficiales del grupo Guardabosques lograron asegurar al animal.

El rescate no fue sencillo, ya que el mono seguía colgando de los cables. Sin embargo, gracias a la rápida intervención, el ejemplar pudo ser puesto a salvo.

Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal, donde actualmente recibe atención médica y permanece bajo observación para evaluar posibles daños derivados de la descarga eléctrica.

¿Por qué el mono araña es una especie protegida en México?

El mono araña está catalogado como especie en riesgo dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059, una regulación que protege a miles de especies de flora y fauna en el país.

Esta normativa incluye a más de 2 mil 600 especies que se encuentran en distintas categorías de riesgo, desde amenazadas hasta en peligro de extinción. En el caso del mono araña, su situación es especialmente delicada debido a la pérdida de su hábitat y otras amenazas como el tráfico ilegal.

¿Cuál es el estado de salud del mono araña rescatado?

Hasta el momento, el ejemplar continúa bajo observación médica. Especialistas evalúan su estado tras la descarga eléctrica para determinar si sufrió lesiones internas o secuelas a largo plazo.

Aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre su evolución, autoridades destacaron que fue estabilizado a tiempo, lo que aumenta sus posibilidades de recuperación.