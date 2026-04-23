Violencia en el campo: Asesinan a Lina Rodríguez, líder de mujeres ganaderas en su negocio ubicado en Chihuahua

La tarde de este miércoles 22 de abril se dio a conocer el ataque contra Lina Alejandra Rodríguez Castillo, líder y una de las fundadoras de la organización Mujeres Ganaderas de México (MUGAM).

Lamentablemente, Lina Rodríguez no sobrevivió al terrible hecho sucedido en su espacio de trabajo, en su local de insumos agropecuarios ubicado en Cuauhtémoc, Chihuahua.

Asesinan a Lina Rodríguez, líder de Mujeres Ganaderas de México

De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron en el negocio denominado "Agro-Cali", ubicado en la salida hacia La Junta. Un hombre entró al establecimiento y, utilizando un arma blanca, atacó de forma directa a las mujeres que se encontraban laborando.

Lina perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que su acompañante fue trasladada de emergencia a un hospital local.

¿Quién era Lina Rodríguez?

Como ingeniera y socia fundadora de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), dedicó gran parte de su carrera a profesionalizar el papel de la mujer en el campo.

Su labor era reconocida a nivel nacional, siendo un puente de apoyo para las productoras que buscaban mejores condiciones y representación en un sector tradicionalmente dominado por hombres.

"Su muerte nos sacude": la indignación de MUGAM

A través de sus redes sociales, la organización MUGAM expresó su profundo dolor e impotencia. En un comunicado cargado de sentimiento, describieron a Lina como una mujer de fe, madre de cuatro hijos y una trabajadora incansable.

"La expresión más cruda de la violencia que vivimos en nuestro país se plasma en este cobarde asesinato", señalaron, dejando claro que su pérdida deja un vacío imposible de llenar en la ganadería mexicana.

MUGAM pide justicia por el asesinato de Lina Rodríguez

La Confederación Nacional Campesina y diversas agrupaciones del sector se han unido al reclamo de justicia. Han solicitado directamente a la gobernadora y al fiscal justicia por la muerte de la líder ganadera.

El gremio exige una respuesta clara y la captura inmediata del responsable, argumentando que no se puede permitir que líderes sociales y mujeres trabajadoras sigan siendo blanco fácil del crimen.

Asesinato a líder ganadera enciende las alarmas en México

El asesinato de la ingeniera Rodríguez Castillo ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los comerciantes y productores en todo el país.

Para sus amigos y colegas, Lina murió en su trinchera: trabajando por el campo. Hoy, su nombre se suma a una lista de víctimas que el gremio ganadero promete no olvidar hasta que los responsables paguen por lo ocurrido en "Agro-Cali".