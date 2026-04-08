El mundo al revés: Policía Buendía enfrenta 50 años de cárcel tras frustrar asalto en Iztapalapa

En México, la delgada línea entre el deber y el delito parece borrarse para quienes portan uniforme. El caso de Pedro Buendía, un policía capitalino que pasó de ser considerado un héroe a enfrentar una posible condena de 50 años de prisión, es el vivo ejemplo de un sistema de justicia que muchos ciudadanos califican como “un chiste”.

Los hechos se remontan al 2 de febrero de 2025, cuando Pedro intervino en un asalto a una tienda de conveniencia en la alcaldía Iztapalapa. Al enfrentar a tres delincuentes armados, el oficial accionó su arma de cargo; el saldo fue un asaltante muerto y un proceso judicial que hoy tiene a Pedro trabajando como albañil para poder subsistir.

¿Qué ha pasado con el caso Pedro Buendía? El policía acusado de asesinato

Este miércoles, la audiencia de continuación de proceso en los juzgados del Reclusorio Oriente dejó en evidencia las deficiencias de la fiscalía. En apenas 20 minutos, el juez decidió aplazar la sesión, dejando al oficial en la incertidumbre jurídica una vez más.

¿La razón del retraso? Una carpeta de investigación “mutilada”. De acuerdo con la defensa de Pedro, encabezada por el abogado Mario Solís, faltan más de 900 fojas del expediente y, lo más grave, no se han integrado los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento ni las grabaciones del C5 de la Ciudad de México.

Estas imágenes son fundamentales para demostrar que el oficial actuó bajo la figura de legítima defensa.

“Mi intención no era matarlo, era defender a la persona que estaba adentro del Oxxo y mi integridad... la verdad sí me ganaban en fuerza”, declaró Pedro Buendía a las afueras del juzgado.

De héroe a acusado en Iztapalapa...



El policía Pedro Buendía, que frustró un asalto en 2025, hoy enfrenta cargos por homicidio y podría recibir hasta 50 años de prisión. La audiencia fue aplazada por falta de pruebas clave.



El caso desata debate: ¿exceso de fuerza o legítima… pic.twitter.com/YqshmXxiod — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

¿Cómo está Pedro Buendía, el policía de Iztapalapa acusado de homicidio?

Mientras el proceso avanza a paso lento, la vida de Pedro ha dado un giro de 180 grados. Acusado de homicidio calificado, el oficial ha sido separado de sus funciones y ha tenido que buscar sustento en la construcción.



El riesgo: De ser hallado culpable, enfrentaría la pena máxima de medio siglo tras las rejas.

De ser hallado culpable, enfrentaría la pena máxima de medio siglo tras las rejas. El debate: El caso ha encendido la discusión pública sobre si hubo exceso de fuerza o una reacción necesaria para sobrevivir a un ataque de tres personas.

El caso ha encendido la discusión pública sobre si hubo o una reacción necesaria para sobrevivir a un ataque de tres personas. La postura oficial: Pedro sostiene que, en el momento del enfrentamiento, la adrenalina y el riesgo inminente no permiten un análisis pausado; se trata de una decisión de vida o muerte en segundos.

La indignación por el proceso judicial contra Buendía no se limita a su familia. Afuera del Reclusorio Oriente, un grupo de manifestantes se congregó para exigir justicia y la liberación de cargos para el oficial.

Audiencia exprés por caso de policía...



En solo 20 minutos, aplazan el proceso contra el oficial Pedro por falta de pruebas clave, como videos del C5 y del Oxxo.



La defensa insiste en legítima defensa. La audiencia se retomará el 23 de abril.



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"Él cumplía con su deber de proteger la vida de la cajera y realmente es una injusticia lo que está viviendo”, señaló Cirlene Monterrubio, una de las ciudadanas que acudió a respaldar al policía.

Los simpatizantes argumentan que castigar a los policías que enfrentan al crimen organizado o común envía un mensaje de indefensión a la sociedad.

La próxima cita con la justicia está programada para el 23 de abril de 2026. En esa fecha, se espera que la fiscalía finalmente presente las pruebas completas que definan si Pedro Buendía actuó como un servidor público ejemplar o si su destino será una celda por haber cumplido con su trabajo.

