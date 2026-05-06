¿Extradición en puerta? Piden entregar a Rocha a EU tras acusaciones de narcotráfico

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, exigió que el gobierno federal actúe de inmediato contra el gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante los señalamientos de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

VIDEO de Jorge Romero exigiendo la extradición de Rocha Moya

Desde la dirigencia panista, el mensaje fue directo: no basta con deslindes políticos ni con matices en el discurso. Romero pidió que se active el proceso legal para entregar a Rocha Moya a la justicia estadounidense, bajo el argumento de que ya existe una base jurídica desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

“Exigimos la extradición inmediata de Rubén Rocha Moya y de todo su círculo señalado”, lanzó el dirigente, al tiempo que acusó a Morena de protegerlo con “argumentos falsos”. El planteamiento no es menor: implica que el caso escale del terreno político al judicial internacional, con tiempos, pruebas y procedimientos muy específicos.

🚨 “Exigimos la extradición inmediata de Rubén Rocha Moya y de todo su círculo señalado ¡inmediata!”



El líder nacional del PAN, Jorge Romero, pidió a Morena que lo deje de defender y justificar con argumentos falsos. pic.twitter.com/nS6lk7Urex — Irving (@IrvingPineda) May 5, 2026

PAN sale en defensa de Maru Campos

Romero también puso sobre la mesa lo que considera un trato desigual por parte de la Federación. Comparó el caso de Rocha con el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señalando que mientras a ella se le ha cuestionado por acciones contra el crimen, en otros casos hay omisión.

Según su narrativa, el problema de fondo no es solo jurídico, sino político: quién es investigado, quién es defendido y bajo qué criterios. En ese contexto, el líder panista sugirió que si los señalamientos fueran contra un gobierno morenista, la reacción sería distinta.

Anaya presiona: detención inmediata para activar la extradición

Minutos después, el senador Ricardo Anaya reforzó la postura. Planteó que el gobierno mexicano debe detener de inmediato a Rocha Moya para que comience a correr el plazo legal de 60 días, durante el cual se analizan las pruebas enviadas por Estados Unidos antes de concretar una posible extradición.

Anaya fue más allá al calificar a Rocha como “narcogobernador”, asegurando que las acusaciones coinciden con denuncias que su partido ya había presentado en 2021. Además, adelantó que llevarán el tema a la Comisión Permanente del Senado, donde buscarán un punto de acuerdo para exigir tanto la detención como la recepción formal de pruebas por parte del Departamento de Justicia estadounidense.