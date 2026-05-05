¿Protección oficial? PAN exige que FGR y Cancillería informen sobre extradición de Rocha Moya

La bancada del PAN en el Senado presentó un punto de acuerdo para exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entreguen un informe detallado sobre las solicitudes de extradición de funcionarios de Sinaloa vinculados con el crimen organizado. La medida apunta directamente al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, tras las investigaciones reveladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Dónde está el narcogobernador Rocha Moya?



Tras solicitar licencia, el paradero de Rocha Moya es un misterio. Mientras tanto, el exalcalde de Mazatlán, "El Químico" Benítez, rompió el silencio y reveló las amenazas de muerte que recibió y cómo el mandatario utilizaba órganos… pic.twitter.com/QISRXN632w — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

Opacidad y desconfianza institucional

El senador Mario Vázquez advirtió que existe una crisis de credibilidad en las instituciones mexicanas. Según datos presentados por el legislador, el 79% de los ciudadanos desconfía de las autoridades nacionales en este caso, mostrando una mayor certeza en las indagatorias realizadas por las agencias norteamericanas.

"El Estado mexicano no se puede constituir en un protector de presuntos delincuentes", sentenció Vázquez, al subrayar que la SRE debe informar sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos de cooperación judicial internacional y el estatus jurídico de las detenciones provisionales solicitadas.

¿Qué es lo que exige el PAN?

La propuesta del PAN en la Comisión Permanente incluye tres ejes fundamentales:



Transparencia en extradiciones: Se exige el cumplimiento estricto del Artículo 11 del Tratado de Extradición para evitar dilaciones políticas en el traslado de Rocha Moya

Se exige el cumplimiento estricto del para evitar dilaciones políticas en el traslado de Separación del cargo: Además de la licencia de Rocha, el PAN demanda que el senador Enrique Inzunza abandone su escaño de manera definitiva para no entorpecer las investigaciones.

Además de la licencia de Rocha, el PAN demanda que el senador Enrique Inzunza abandone su escaño de manera definitiva para no entorpecer las investigaciones. Responsabilidad de Morena: Vázquez solicitó al INE considerar la pérdida del registro de Morena, acusando al partido de recibir recursos ilícitos para la elección de 2021, lo que calificó como "traición a la patria".

Desaparición de poderes en Sinaloa

Para el PAN, la situación ha rebasado la responsabilidad individual de los señalados. El senador chihuahuense reiteró que es necesaria la desaparición de poderes en Sinaloa, pues consideran que el aparato de gobierno completo ha sido infiltrado por la delincuencia organizada. Criticó que la FGR pretenda iniciar investigaciones locales solo tras la presión externa: "Es una debilidad institucional obvia que debemos reclamar", concluyó.

