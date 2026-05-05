Hay mala calidad del aire en la CDMX; ¿habrá cambios en el Hoy No Circula?

Si vas a salir este martes 5 de mayo, más vale revisar el calendario del programa Hoy No Circula, porque no todos los autos pueden andar libremente en la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México. Aquí te explicamos fácil qué coches descansan, dónde aplica y cuánto te puede costar ignorarlo.

¿Qué autos no circulan el martes 5 de mayo en CDMX y Edomex?

Para este martes, el Hoy No Circula aplica a los vehículos con:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

Estos autos no pueden circular en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Mientras que los vehículos con holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, están exentos de esta restricción.

Hoy No Circula martes|CAMe

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la CDMX, el programa también se aplica en varios municipios conurbados del Edomex. Estos son los principales debido a la intensa carga vehicular que presentan:



Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

Coacalco

Huixquilucan

En estas zonas se aplican las mismas reglas que en la capital, así que no hay pretextos.

Contribuye a un aire más limpio 🌎

Si tu placa termina en 1 o 2, verifica en abril-mayo.

📅 Tienes hasta el 30 de mayo

⚠️ Cita obligatoria

Agenda aquí 👉 https://t.co/5966tOrCLW#verificaciónedomex2026 pic.twitter.com/qb03JU5wjq — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) April 29, 2026

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si te brincas el programa, la sanción no es nada barata. La multa va de 20 a 30 veces la UMA, lo que equivale aproximadamente a entre 2,100 y 3,200 pesos.

Además del golpe al bolsillo, tu coche puede ser remitido al corralón, lo que implica más gastos y pérdida de tiempo.

Sí, hay algunos casos en los que sí puedes circular aunque te toque descanso:

Vehículos eléctricos o híbridos

Autos con holograma 0 y 00

Transporte público

Vehículos de emergencia

Personas con discapacidad (con permiso)

También es importante estar pendiente de contingencias ambientales, ya que en esos casos las restricciones pueden cambiar y volverse más estrictas.

Antes de salir, revisa bien tu holograma y terminación de placas. Si te toca no circular, lo mejor es usar transporte público, apps de movilidad o planear tus traslados con alguien más. Saltarte el Hoy No Circula puede salir caro y complicarte el día más de lo que imaginas.