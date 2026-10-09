Verónica desapareció en Tláhuac y hermanos estarían se la habrían llevado: uno es supuesto mestro y también los buscaban

Verónica Núñez Solares está desaparecida desde el 16 de septiembre de 2026 en Tláhuac, Ciudad de México (CDMX), y el caso llegó a la Fiscalía General de Justicia, pero el caso dio un giro.

Tres hombres que resultaron ser hermanos fueron detenidos en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, de los los cuales dos presuntamente estarían relacionados con la desaparición de la mujer, quien tiene 22 días desaparecida.

¿Qué se sabe de la desaparición de Verónica Núñez Solares?

La desaparición de Verónica Núñez Solares ocurrió el 16 de septiembre pasado, tras ser vista por última vez en la colonia Zapotitla, alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con el boletín de búsqueda con folio 20260918-006, que emitieron las autoridades capitalinas, la fecha del reporte se registró dos días después de la ausencia de la mujer.

Tiene 42 años y mide 1.60 metros. El día de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla azul claro y chamarra blanca.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Veronica Nuñez Solares, cualquier información favor de comunicarse a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda https://t.co/S5nBOTD22g — COBUPEM (@COBUPEM) October 1, 2026

Presuntos implicados en la desaparición fueron detenidos por otro delito

Fuentes de seguridad comentaron a Azteca Noticias que dos de los hermanos fueron detenidos por el delito de cohecho, conocido como soborno.

Ambos, hasta el momento, no han sido señalados como presuntos responsables de la desaparición de Verónica, pero podría ser entre hoy y mañana cuando se les cumplimente la orden de aprehensión por desaparición de personas.

Sujeto detenido sería profesor de escuela en Chalco

Los detenidos son Jorge "N" y Hugo "N", pero este último fue reportado como desaparecido, pero solo en redes sociales, pues las autoridades no emitieron una ficha de búsqueda oficial para localizarlo.

Hugo "N", quien tendría 41 años, al parecer es profesor del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) 2, en Chalco, quien fue visto por última vez el 16 de septiembre, según una ficha improvisada que circula en redes sociales, mismo día en que Verónica desapareció.

Fueron detenidos en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, el 3 de septiembre pasado por agentes de la Fiscalía a las 19:02 horas y trasladados al Reclusorio Norte, en la CDMX, ayer a las 20:50 horas para ser presentados ante un juez.

Tercer hermano también fue detenido tras ser reportado desaparecido

Junto con Jorge "N" y Hugo "N", también fue reportado como desaparecido otro hermano llamado Bruno Antonio "N", pero a diferencia de Hugo "N", las autoridades sí giraron una ficha de búsqueda para encontrarlo.

Bruno Antonio "N" fue visto por última vez en la colonia La Esperanza, en Nezahualcóyotl, también el 16 de septiembre, pero también fue detenido. Aunque él fue detenido junto con sus hermanos, no fue presentado ante el Reclusorio Norte, como Jorge "N" y Hugo "N".

