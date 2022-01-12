Casi se duplican los casos de Covid19 en América: OPS

Los casos de Covid19 en América prácticamente se duplicaron en la última semana, al pasar de 3.4 millones de casos al 1 de enero a 6.1 millones de casos al 8 de enero, señaló la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne.

En conferencia de prensa, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, señaló que desde el comienzo de la contingencia sanitaria, casi 300 millones de personas en todo el mundo se han infectado de coronavirus.

La funcionaria de la OPS agregó que los contagios se aceleraron rápidamente durante temporada navideña, alcanzando niveles de transmisión nunca antes vistos durante toda la pandemia.

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Infecciones por Covid19 prácticamente se duplicaron en la última semana

Agregó que tan solo en la última semana, casos de Covid19 prácticamente se duplicaron en América, al pasar de 3.4 millones el 1 de enero a 6.1 millones el 8 de enero. Mientras las infecciones se están acelerando en toda América, sus sistemas de salud se enfrentan a desafíos a medida que aumentan hospitalizaciones.

Carissa Etienne, directora de la OPS:

Los contagios se aceleraron rápidamente durante temporada navideña, alcanzando niveles de transmisión nunca antes vistos durante esta pandemia.

Las vacunas siguen siendo el mejor protector contra casos de Covid19. Gracias al poder protector de las vacunas contra Covid19, las muertes provocadas por coronavirus no aumentan con la actual ola de contagios.

Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud "OPS", agregó que Estados Unidos es responsable de la mayor parte de los nuevos casos de Covid19 y que también en Canadá las infecciones se están acelerando, sobre todo, en sus provincias orientales.

Hoy, todos los ojos están puestos en ómicron, que ha llegado a casi todos los países del mundo. 35 países y territorios en todas las subregiones de las 🌎, América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe ya han detectado la variante ómicron - @DirOPSPAHO #COVID19 https://t.co/XvXurH80yy — OPS/OMS (@opsoms) January 12, 2022

En 35 países de América se ha detectado la variante Ómicron

La Organización Panamericana de la Salud OPS, reporta que en 35 países de América, ya se ha detectado la variante Ómicron de Covid19.

En el Caribe, Puerto Rico y República Dominicana están reportando las cifras más altas de nuevas infecciones, aunque Jamaica, Aruba, Curazao y Martinica también están experimentando saltos significativos en contagios de la variante Ómicron. Belice y Panamá están reportando la mayor incidencia de casos de Covid19 en Centroamérica.

En Sudamérica, Bolivia, Ecuador, Perú y Brasil están experimentando aumentos significativos de nuevos casos de Covid19 y hospitalizaciones también aumentaron en todo Brasil, particularmente en estados densamente poblados del centro y oriente. En Argentina y Paraguay, los casos de Covid19 han aumentado casi un 300 por ciento durante la última semana.

¿Sabes cómo puedes protegerte a ti y a los demás de la #ómicron?



Sigue las mismas medidas de salud pública para prevenir la #COVID19, estas son efectivas ante cualquier variante. #HazloTodo para protegerte 😷 ✋ 🚰 🧼 🩹 #Vacúnate pic.twitter.com/H2uv9vXuqO — OPS/OMS (@opsoms) January 11, 2022

Ómicron en camino a convertirse en la cepa dominante en América

Algunos países ya están experimentando la transmisión comunitaria generalizada, ya que Ómicron se propaga más rápidamente que otras variantes detectadas y aunque Delta sigue causando nuevas infecciones en América, conforme a las tendencias actuales, Ómicron está camino a convertirse en la cepa dominante de la región.

Precisamente Ómicron, ha llevado a un aumento en las reinfecciones, incluso entre aquellos que están completamente vacunados por lo que la nueva ola de infecciones no será "leve" para sistemas de salud en América, ya que variante Ómicron ya está desafiando a la fuerza laboral de salud y limitando la atención de otras enfermedades.

Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), agregó que dar prioridad a personas sintomáticas para realizar pruebas y hacer un uso racional de estos recursos es fundamental para detectar infecciones rápidamente.

Las vacunas contra Covid-19 están ayudando a salvar vidas, por lo que expandir la cobertura equitativa en todas partes sigue siendo una prioridad, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Carissa Etienne finalizó su conferencia tras asegura que siempre que haya suficientes vacunas disponibles, se debe dar prioridad a trabajadores de salud para recibir una dosis adicional de vacuna contra casos de Covid19.