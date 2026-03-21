¿Aplicarán la misma que con Maduro? Justicia estadounidense estaría investigando a Gustavo Petro por narcotráfico

Cuando Estados Unidos empieza a ligar a un presidente latinoamericano con el narcotráfico, en la región se enciende una alarma conocida: la ruta que alguna vez siguió contra Nicolás Maduro. Ahora, el nombre que aparece bajo esa sombra es el de Gustavo Petro, presidente de Colombia.

La comparación todavía está lejos de una acusación formal como la que enfrentó Maduro, pero los reportes publicados este 20 de marzo de 2026 revelaron que la Administración de Control de Drogas (DEA) lo considera un 'objetivo prioritario' dentro de pesquisas por posibles vínculos con narcotraficantes.

Estados unidos no necesita ir solo a acabar los carteles del narcotráfico porque no sabría hacerlo bien.



Para destruir los carteles mafiosos hay que ir juntos, si a alguien le interesa destruir carteles es a Colombia y a América Latina en donde nos han asesinado un millón de… https://t.co/Xwczl4cGTx — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 5, 2026

Por ahora no hay cargos anunciados contra Petro y las indagatorias siguen en una fase inicial, pero el solo paralelismo con el expediente venezolano ya golpea políticamente a Colombia y plantea una pregunta incómoda: ¿Washington empieza a construir contra Gustavo Petro un caso con la misma fórmula que usó contra Nicolás Maduro?

¿Por qué el nombre de Petro ya se cruza con el de Maduro?

En 2020, autoridades estadounidenses acusaron a Nicolás Maduro de narcoterrorismo.

En el caso de Colombia, la situación aún no llega a ese punto. Sin embargo, el que el nombre de Gustavo Petro aparezca en reportes sobre investigaciones por narcotráfico activa una comparación en los casos.

#TikTokInforma ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias La Corte de Nueva York acusa a Nicolás Maduro, su familia y colaboradores de narcoterrorismo transnacional. Señalan una red que traficó toneladas de cocaína con apoyo del Cártel de Sinaloa y Los Zetas, usando recursos del Estado venezolano. El expediente documenta operaciones desde hace casi dos décadas. Maduro y su esposa enfrentarán a la justicia estadounidense. Una nota de Silvia Otero en #HechosMeridiano #AztecaNoticias

No ha sido sorpresa que según la política de Washington, este tipo de señalamientos escalen cuando se combinan con tensiones diplomáticas y diferencias en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Esto se sabe de la investigación contra Gustavo Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico

Associated Press reportó que la DEA habría clasificado a Gustavo Petro como un 'objetivo prioritario'. De acuerdo con ese reporte, fiscales federales en Nueva York analizan posibles vínculos del mandatario colombiano con redes de tráfico de drogas.

Como bien sabe @elespectador en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario dedique diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exikio… https://t.co/U4J0etQB5T — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2026

El caso fue dado a conocer inicialmente por The New York Times, según confirmó Reuters, que detalló que en las pesquisas participan fiscales especializados en narcotráfico internacional, así como agentes de la DEA y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Las investigaciones incluyen la revisión de posibles reuniones con narcotraficantes y si su campaña presidencial pudo haber recibido recursos de origen ilícito.

Hasta ahora, lo que existe son indagatorias en curso. Es decir que no hay acusaciones formales ni cargos presentados contra el presidente Petro.

Incluso, una fuente citada por Reuters señaló que el mandatario colombiano no sería el objetivo principal de las pesquisas, sino que su nombre habría surgido dentro de investigaciones más amplias relacionadas con narcotráfico en tribunales de Nueva York.

Breaking News: The U.S. Justice Department is said to be pursuing criminal investigations of President Gustavo Petro of Colombia, a onetime President Trump foe. https://t.co/eOWoDCWUBm — The New York Times (@nytimes) March 20, 2026

Así respondió Gustavo Petro a los señalamientos

El presidente colombiano rechazó las versiones y aseguró que nunca ha tenido vínculos con narcotraficantes .

También afirmó que durante su campaña presidencial instruyó a su equipo a no aceptar recursos de origen ilegal.